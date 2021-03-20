Kalani Brown ülkesine gitti
20.03.2021 14:08
Bellona Kayseri Basketbolun ABD'li pivot oyuncusu Kalani Chanel Brown ülkesine döndü.
Bellona Kayseri Basketbolun ABD'li pivot oyuncusu Kalani Chanel Brown ülkesine döndü.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbolda ligin bitimine 1 hafta kala ligde kalmayı garantiledi. Ligde kalmayı garantileyen ve EuroCup Women'e son 16 turunda veda eden sarı kırmızılı takımda yabancı oyuncular tek tek ülkelerine dönmeye başladı. İlk olarak Amerikali pivot Kalani Chanel Brown ülkesine giden ilk isim olurken, diğer oyuncular ise son maçın ardından. ABD'li pivot Kalani Brown Bellona Kayseri Basketbol forma ile toplam 18 maçta forma giydi. Ligde 14 maça çıkan Brown 22 sayı üretti. EuroCup'ta 4 maça çıkan başarılı oyuncu 94 sayı üretti. - KAYSERİ
Son Dakika Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu Galatasaray, 2012/13 sezonundan sonra en fazla kırmızı kart gördüğü sezonu yaşadı Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri Son Dakika! 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsılan Japonya'da tsunami alarmı verildi Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik Berat Albayrak ve Naci Ağbal'ın veda mesajlarındaki ortak nokta dikkat çekti Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı Erol Köse'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili paylaşımı takipçilerini kızdırdı