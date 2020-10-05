İstanbul'un göbeğinde dehşet saçtı, "Çok alkollüydüm, hatırlamıyorum" dedi. - Son Dakika

Beyoğlu 'nda Galata Köprüsü alt geçidinde 2'si kadın 4 kişinin yolunu keserek yerden aldığı kalasla bir kişiyi ağır yaralayan saldırgan Doğan Uslu adliyeye sevk edildi.

Olay, Beyoğlu, Galata Köprüsü alt geçidinde dün gece saat 03.00 sıralarında yaşanmıştı. Alt geçitte yürüyen Hüseyin Sezer ve 2'si kadın üç arkadaşının önünü kesen kişi para istedi. Hüseyin Sezer cebinden çıkarttığı 5 TL'yi şüpheliye verdi. Ancak 5 TL'yi beğenmeyen şüpheli daha fazlasını istedi. Şüphelinin bu isteğini geri çeviren Sezer ve arkadaşları yollarına devam etmek istedi. Bunun üzerine şüpheli bıçağını çıkararak tehditler savurmaya başladı. Bununla da yetinmeyen şüpheli, tadilat sonrasında altgeçitte bırakılan kalası alarak Hüseyin Sezer'in kafasına vurdu. Kalasla kafasına darbe alan Sezer kanlar içinde yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçmaya başladı. Sezer'in arkadaşları saldırganı yakalamak için peşinden koşsa da başarılı olamadı. Şüpheli olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Hüseyin Sezer ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kafatasında kırık olduğu ve beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Sezer'in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

"ALKOLLÜYDÜM, HATIRLAMIYORUM"

Hüseyin Sezer'in yaralanmasıyla sonuçlanan olayın ardından polis kaçan şüphelinin peşine düştü. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alan ekipler şüphelinin taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığını gördü. Taksi plakasını takip eden ekipler şüphelinin Beyoğlu Çıksalın'da indiğini tespit ederek adresine ulaştı. Saldırgan Doğan Uslu, ekipler tarafından kaldığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Karaköy Polis Merkezi Amirliği'ne getirilen saldırganın verdiği ifadede, alkollü olduğunu belirterek yaşanan olayı hatırlamadığını iddia ettiği öğrenildi. Polis merkezindeki işlemlerin ardından şüpheli hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi. Şüphelinin basın mensuplarının sorularını da yanıtsız bıraktığı görüldü.

- İstanbul