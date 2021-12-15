Kalaslar yardımıyla devrilmesi önlendi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada yoldan çıkarak engebeli araziye çıkan kamyonetin devrilmesi ise kalaslar yardımıyla önlendi.

İddiaya göre, Siverek Hayvan Pazarı yolunda iki kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından yoldan çıkan kamyonetlerden biri, yol kenarındaki engebeli araziye savruldu. Aracın devrilme tehlikesini gören vatandaşlar ise ilginç bir yöntem ile aracın devrilmesini önledi. Zemin ile kamyonetin kasası arasında buldukları kalasları sıkıştıran vatandaşlar, oluşturdukları destek ile kamyonetin devrilmesini engelledi.

Maddi hasarlı kazada şans eseri ölen veya yaralan olmazken, kaza nedeniyle yol bir müddet trafiğe kapandı. Olay yerine çağrılan çekicilerin kazaya karışan pikapları yoldan çekmesiyle, yol tekrardan ulaşıma açıldı. - ŞANLIURFA