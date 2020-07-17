Kalaslara kadın eli değdi - Son Dakika

Kalaslara kadın eli değdi

Yüzlerce kilo ağırlıktaki kalaslara bir marangoz edasıyla şekil veren kadınlar, ortaya çeşit çeşit ahşap oyuncaklar ortaya çıkarıyor.

Yüzlerce kilo ağırlıktaki kalaslara bir marangoz edasıyla şekil veren kadınlar, ortaya çeşit çeşit ahşap oyuncaklar ortaya çıkarıyor.

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Adıyaman'ın Tut ilçesinde kadınlar kalaslara şekil veriyor. Tut Halk Eğitim Merkezinin İş-Kur destekli ücretli kurslarına katılan kadınlar, ahşapları şekilden şekle sokuyor. Gürgen ağacından ortaya çıkan kalasları, marangoz makinesi ve teçhizatları kullanarak parçalara ayıran ve daha sonra oyuncak yapan kadınlar, zımpara ve boyama ile oyuncaklara son halini veriyor. Kadınlar, helikopter, uçak, araba ve çeşitli hayvan şekillerinden oyuncaklar üretiyor. Üretilen bu oyuncaklar Tut Halk Eğitim Merkezinin açtığı internet sitesi üzerinden satışa sunuluyor.

Tut Halk Eğitim Merkezinde 96 kursiyerin 48'i ahşaba şekil veriyor. Kadınlar, Tut ilçesine ahşap ürün fabrikası açılmasını istiyor. İlçede İş-Kur destekli kurslara iki yıl içerisinde 423 kursiyerin katıldığı ve yaklaşık 2,5 milyon TL'ye yakın kaynak aktarıldığı öğrenildi.

Tut Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Uyar, son dönemlerde plastik oyuncaklardaki kanserojen maddelerden dolayı ahşap oyuncakların tercih edilmeye başlandığını belirtti. Uyar, "Gürgen ağaçlarından ahşap oyuncaklar yapıyoruz. Bu ahşap oyuncaklar ilçemizde de ülkemizde de ilgi görüyor. İnsanlarımızın, çocuklarımızın rahatlıkla oynayabilecekleri bir malzemedir" dedi.

Kursiyerler ise hem ev ekonomisine katkı sağladıklarını hem de meslek öğrendiklerini belirterek, ilçeye fabrika açılmasını ve kadınların çalışmasını istedi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Tut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kalaslara kadın eli değdi - Son Dakika
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