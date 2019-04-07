Kalaslı Savunmaya Rağmen 7 Yıl Hapis Cezası

ANKARA'da, bina yakımı sırasında oluşan toz nedeniyle kendisine yumrukla saldıran çevre sakinleri Cengiz Temir (68) ve Hasan Belek
'i (71) 2 metre boyundaki kalasla yaraladığı gerekçesiyle, tutuklu yargılanan kepçe operatörü Ayhan Demir
(51), 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Demir'in avukatı, 2 metrelik kalasın örneğini mahkemeye delil olarak sunmuş ve 1,50 metre boyundaki müvekkilinin kaldırmasının bile zor olduğu, suçu işlemesinin mümkün olmadığını ileri sürmüştü.
Dava dosyasında yer alan bilgilere göre, Kurtuluş Cebeci Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl kentsel dönüşüm kapsamında binanın yıkımı sırasında tozdan rahatsız olan Cengiz Temir ve Hasan Belek, çalışma yapan kepçeye taş attı, operatör Ayhan Demir'e tepki gösterdi. Çıkan kavgada Temir ve Belek, Demir'i yumrukladı. Demir de eline geçirdiği tahta parçasıyla Temir ve Belek'i darbetti. Temir, hafif, Belek ise ağır yaralandı. Temir ve Belek hakkında 'hakaret' ve 'basit yaralama', Demir hakkında ise 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı.
KALASLI SAVUNMA Ankara
13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi
'nde görülen davada, mahkeme Demir'in suçunun 'adam öldürmeye teşebbüs' olduğu belirtilerek, görevsizlik kararı verdi ve dosya Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Demir'in avukatı Emrah
Güner, 1,50 boyundaki müvekkili Ayhan Demir'in suç aleti olarak kullandığı iddia edilen 2 metrelik kalasın marangozdan temin ettiği örneğini mahkemeye delil olarak sundu. Güner, müvekkilinin kaldırmasının bile zor olduğu 2 metrelik kalasla suçu işlemesinin mümkün olmadığını ileri sürdü.
'ARBEDE SIRASINDA DÜŞTÜLER'
Demir, mahkemedeki savunmasında Temir ve Belek'in, kepçeye taş atıp kendisine hakaret ettiklerini, kepçeden indiğinde de yumrukla saldırdıklarını söyledi. Demir, Belek'in yaralanmasının ise iddia edildiği gibi kalasla vurmasından değil arbede sırasında düşmesinden kaynaklandığını iddia etti. Demir, suçsuz olduğunu ileri sürerek beratını istedi.
Temir ve Belek ise Demir'e hakaret etmediklerini, tartışma sırasında eline aldığı kalasla kendilerine saldırdığını söylediler. Temir, savunmasında, "Çevredekiler yardıma yetişmese beni öldürebilirdi" iddiasında bulundu. Temir ve Belek'in avukatları ise Demir'in 'cinayete teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını talep etti.
MAHKEME YARALAMADAN CEZA VERDİ
Savunmaların tamamlanması ardından görülen karar duruşmasında mahkeme, sanık Demir'e, tahrik indirimi de uygulayarak 'kasten yaralama' suçundan 7 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, müşteki sanıklar Temir ve Belek'in ise 'basit yaralama' suçundan para cezasına çarptırılmasına hükmetti.
- Ankara