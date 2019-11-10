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Son Dakika 3. Sayfa Kalaşnikof ile yakalanan şahıs tutuklandı

Kalaşnikof ile yakalanan şahıs tutuklandı

6 saat önce

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada 1 Kalaşnikof, 3 şarjör ve 100 adet mermi ile yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kalaşnikof ile yakalanan şahıs tutuklandı, System.String[]

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada 1 Kalaşnikof, 3 şarjör ve 100 adet mermi ile yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uzun namlulu silah olduğu değerlendirilen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramada 1 adet AK 47 Kalaşnikof marka silah ile bu silaha ait 3 adet şarjör ve 100 adet mermi ele geçirildi. Silah ve mühimmatlarla yakalanan şüpheli A.C. gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kalaşnikof, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:46 Kaynak: İHA
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