Son Dakika Haberleri: Kalaşnikof ile yakalanan şüpheli tutuklandı
Son Dakika Yerel Kalaşnikof ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Kalaşnikof ile yakalanan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Kalaşnikof ile yakalanan şüpheli tutuklandıELAZIĞ - Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada 1 kalaşnikof, 3 şarjör ve 100 adet mermi ile yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kalaşnikof ile yakalanan şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ - Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada 1 kalaşnikof, 3 şarjör ve 100 adet mermi ile yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uzun namlulu silah olduğu değerlendirilen bir adrese operasyon düzenledi.Operasyonda evde yapılan aramada 1 adet AK 47 Kalaşnikof marka silah ile bu silaha ait 3 adet şarjör ve 100 adet mermi ele geçirildi. Silah ve mühimmatlarla yakalanan şüpheli A.C. gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kalaşnikof ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Kalaşnikof, Elazığ, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uzman çavuş, restorandaki kavgayı havaya ateş açarak sonlandırdı
Kadını taciz etti, "Paramı vermişim" diyerek minibüsten inmedi Ekrem İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı! AK Parti ve CHP'den art arda açıklamalar geldi Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı! Sosyal medyadan tepki yağdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 23:55:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kalaşnikof ile yakalanan şüpheli tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]