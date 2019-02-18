Son Dakika Haberleri: Kalaşnikof, 'Kamikaze' İha'sını Tanıttı

Kalaşnikof, 'Kamikaze' İha'sını Tanıttı

59 dakika önce

Rus silah üreticisi Kalaşnikof'a bağlı bir firma olan ZALA AERO, hedefine intihar dalışı yapan insansız hava aracına (İHA) ait görüntüleri paylaştı.

Kalaşnikof, 'Kamikaze' İha'sını Tanıttı, System.String[]
Rus silah üreticisi Kalaşnikof'a bağlı bir firma olan ZALA AERO, hedefine intihar dalışı yapan insansız hava aracına (İHA) ait görüntüleri paylaştı.

'Kamikaze' İHA'nın saatte 80-130 kilometre hıza ulaşabildiği, 30 dakikaya kadar havada kalabildiği ve ağırlığının yaklaşık üç kilogram olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:13 Kaynak: DHA

Kalaşnikof, Dünya
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