Kalaşnikof, 'Kamikaze' İha'sını Tanıttı
59 dakika önce
Rus silah üreticisi Kalaşnikof'a bağlı bir firma olan ZALA AERO, hedefine intihar dalışı yapan insansız hava aracına (İHA) ait görüntüleri paylaştı.
Rus silah üreticisi Kalaşnikof
'a bağlı bir firma olan ZALA AERO, hedefine intihar dalışı yapan insansız hava aracına (İHA) ait görüntüleri paylaştı.
'Kamikaze' İHA'nın saatte 80-130 kilometre hıza ulaşabildiği, 30 dakikaya kadar havada kalabildiği ve ağırlığının yaklaşık üç kilogram olduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:13 Kaynak: DHA
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