Kalaşnikof satmaya çalışırken jandarmaya yakalandılar - Son Dakika

Denizli'de ellerindeki Kalaşnikof diye tabir edilen uzun namlulu silah ve mermi satmaya çalışan 3 kişi jandarma tarafından yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, operasyon Pamukkale ilçesinde gerçekleştirildi. Bazı şahısların silah ve mühimmat kaçakçılığı yapacağı yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçerek operasyon başlattı. Bir adrese baskın düzenleyen ekipler, ellerinde bulunan ve Kalaşnikof diye tabir edilen uzun namlulu silah ve mermilerini satmaya çalışan 3 kişiyi yakaladı.



Ele geçirilen malzemelere el konulurken, suçüstü yakalanan 3 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. - DENİZLİ