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KALAŞNİKOF TÜFEĞİ SATMAK İSTERKEN YAKALANDI - Son Dakika

KALAŞNİKOF TÜFEĞİ SATMAK İSTERKEN YAKALANDI

08.02.2022 15:55

IĞDIR'da, Kalaşnikof marka tüfeği satmak isterken yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

IĞDIR'da, Kalaşnikof marka tüfeği satmak isterken yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin elindeki uzun namlulu silahı satmaya çalıştığını belirledi. Ekipler, Çalpala köyü yakınlarında durdurdukları takside arama yaptı. Aramada, AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, 2 şarjör ve 7,62 milimetre çapında 123 mermi ele geçirildi. Şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

KALAŞNİKOF TÜFEĞİ SATMAK İSTERKEN YAKALANDI
KALAŞNİKOF TÜFEĞİ SATMAK İSTERKEN YAKALANDI
KALAŞNİKOF TÜFEĞİ SATMAK İSTERKEN YAKALANDI

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İl Jandarma Komutanlığı, Kalaşnikof, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KALAŞNİKOF TÜFEĞİ SATMAK İSTERKEN YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KALAŞNİKOF TÜFEĞİ SATMAK İSTERKEN YAKALANDI - Son Dakika
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