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Kalaşnikofla yaban keçisi avlayanlara rekor ceza

29 dakika önce

Hatay'da 'Yaban Hayatını Geliştirme Sahası'na kaçak yollarla giriş yapan ve bir yaban keçisini avladıkları belirlenen iki şahsa 28 bin 882 TL para cezası uygulandı.

Kalaşnikofla yaban keçisi avlayanlara rekor ceza, System.String[]

Hatay'da 'Yaban Hayatını Geliştirme Sahası'na kaçak yollarla giriş yapan ve bir yaban keçisini avladıkları belirlenen iki şahsa 28 bin 882 TL para cezası uygulandı.


Olay, geçtiğimiz gün Hatay'ın Arsuz ilçesindeki 'Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda meydana geldi. Saha bekçileri sabah saatlerinde devriye görevi gerçekleştirdikleri sırada tüfek sesleri duydu. Bunun üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ekipleri, saha bekçileriyle birlikte bölgede araştırma yapmaya başladı.


Yapılan takip sonucunda aynı gün akşam 20.00'de olayı gerçekleştirdiği düşünülen iki kişi tespit edildi. Şahıslardan biri ekiplerin ihtarına karşılık elindeki tüfekle ateş ederek cevap verdi. Bunun üzerine kısa süreli bir çatışma yaşandı. Şahıslar yapılan çalışma sonucu yakalanarak etkisiz hale getirildi.


Şahısların yaban keçisi avlamak için sahaya girdiği, gün içerisinde bir yaban keçisini avladıkları ve başını kesip derisini yüzdükleri belirlendi. Bu nedenle şahıslara ise 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet kapsamında toplam 28 bin 882 TL para cezası uygulandı.


Öte yandan, şahısların üzerinden çıkan bir adet Kalaşnikof ve bu tüfeğe ait 28 adet dolu fişek, bir adet tek kırma olarak tabir edilen av tüfeği ve buna ait 8 adet fişek jandarmaya teslim edildi. - HATAY

Hatay, Yaban, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:41 Kaynak: İHA
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