Kalaşnikofla yakalandı "doğada atış yapacaktım" dedi - Son Dakika

Kalaşnikofla yakalandı "doğada atış yapacaktım" dedi

06.01.2021 09:50

- Kalaşnikofla yakalandı "doğada atış yapacaktım" dedi Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan 3 kişinin kullandığı otomobil kaza yaparken zanlılardan biri özel harekat, yunus ve asayiş ekiplerinin mahalleyi abluka altına almasıyla yakalandı Tutuklanan zanlının kalaşnikofu doğada atış...

- Kalaşnikofla yakalandı "doğada atış yapacaktım" dedi

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan 3 kişinin kullandığı otomobil kaza yaparken zanlılardan biri özel harekat, yunus ve asayiş ekiplerinin mahalleyi abluka altına almasıyla yakalandı

Tutuklanan zanlının kalaşnikofu doğada atış yapmak için aldığını söylediği öğrenildi

ADANA - Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan 3 kişinin kullandığı otomobil kaza yaparken zanlılardan biri özel harekat, yunus ve asayiş ekiplerinin mahalleyi abluka altına almasıyla yakalandı. Tutuklanan zanlının "doğada atış yapacaktım" dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi D-400 Karayolunda 3 Ocak günü meydana geldi. Polis, uygulama noktasında şüphelendiği 01 DOP 52 plakalı otomobili durdurmak istedi. Araç içerisindeki 3 kişi, polisin 'dur' ihtarına uymayarak, kaçmaya başladı. Polisin de peşine düştüğü araç, Şakirpaşa Havalimanı kavşağından döndüğü sırada, virajı alamayarak beton bariyerlere çarptı. Kazanın ardından şüpheliler, otomobilden çıkarak kaçtı. Zanlılar Sakarya Mahallesinde ara sokaklarda izini kaybettirdi.

Polis zanlıların kaçtığını görünce hemen telsizden yardımcı ekip istedi. Bunun üzerine olay yerine özel harekat, yunus, asayiş ve Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünden ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler elleri tetikte zanlıların kaçtığı metruk ev ve bahçeleri didik didik aradı. Bu sırada görgü şahitleri de zanlıların kaçtığı yönü söyledi. Polis eli tetikte arama yaparken Mustafa O. isimli zanlının damdan kaçarken bastığı yerin çökmesi sonucu düştüğünü tespit etti. Polis kısa sürede zanlıyı düşüp saklandığı yerde yakaladı.

Bu arada, polis zanlının yakalandığı yere yakın yerlerde arama çalışmasına devam edince bir evin bahçesinde atılı vaziyette uzun namlulu silah buldu. Polis silaha el koyarken zanlı da polis aracına götürüldü. Zanlı bu sırada kendisini görüntüleyen ve "neden kaçtın" diye soran basın mensuplarına "Babamın hayrına kaçtım, sür dediler sürdüm" diye yanıt verdi. Polis kaçan diğer zanlıları da yakalamak için mahalleyi abluka altına aldı.

Polis kaçan iki zanlıyı yakalamak için Sakarya Mahallesinde 3 sokağı kapatarak bütün metruk binaları tek tek aradı. Uzun namlulu silahlarla ekip uzun süre arama yaptı. Zanlıların kaçabileceği binalara polis tırmanarak girip arama yaptı. Ancak polis ekipleri isminin Mehmet Ö. olduğu öğrenilen ve ismi öğrenilemeyen diğer şüphelinin izine rastlayamadı. Polis bir taraftan da otomobilde arama yaptı. Yapılan aramalarda otomobilde 1 çelik yelek ve pompalı tüfek bulundu.

Gözaltına alınan Mustafa O.'nun, kiraladığı otomobille önce Mehmet Ö. ile ismi öğrenilemeyen diğer arkadaşını da alarak Tepebağ Mahallesi'ne gittiği öğrenildi. Şüphelilerin burada, ele geçirilen silahları aldıkları ve satmayı planladıkları öne sürüldü. Mustafa O., sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yakalanan Mustafa O. ifadesinde uzun namlulu silahın kendisinin olduğunu kabul edip "doğada atış yapmak için aldım" dediği öğrenildi. Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Polis kaçan iki zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kalaşnikofla yakalandı doğada atış yapacaktım dedi
Kalaşnikofla yakalandı doğada atış yapacaktım dedi
Kalaşnikofla yakalandı doğada atış yapacaktım dedi
Kalaşnikofla yakalandı doğada atış yapacaktım dedi

Özel Harekat, Asayiş, Adana, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kalaşnikofla yakalandı 'doğada atış yapacaktım' dedi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kore İşçi Partisi kongresinde dikkat çeken görüntü: 5 bin kişiden maske takan yok Üniversiteli Deniz'in ölümüne dair yürütülen soruşturmada ifadeler ortaya çıktı Vergi sistemindeki değişiklikte 'sigara' detayı! Fiyat artışının önüne geçildi Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nden "Öğrencileri nasıl ikna edeceksiniz?" sorusuna yanıt: Protesto yapanların temsilcileriyle görüşeceğim Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı "Ben Mehdiyim" diyen kadın canlı yayında ortalığı karıştırdı Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi Dedesinin bir anlık hatası 3 yaşındaki çocuğun sonu oldu
CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti         
10:01
Slaven Bilic, Beijing Guoan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Slaven Bilic, Beijing Guoan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı         
09:43
Galatasaray, Sekidika'yı Konyaspor'a kiralayacak Galatasaray, Sekidika'yı Konyaspor'a kiralayacak         
09:43
Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor         
09:28
FETÖ'nün Bağdat sorumlusu ve Erbil sorumlusu Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi FETÖ'nün Bağdat sorumlusu ve Erbil sorumlusu Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi         
09:22
Bomba iddia: Boşanma kararı alan Kim Kardashian ve Kanye West evlerini ayırdı Bomba iddia: Boşanma kararı alan Kim Kardashian ve Kanye West evlerini ayırdı         
08:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına SMA talimatı: Hiçbir zaman harcamadan çekinmeyiz, bunu anlatın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına SMA talimatı: Hiçbir zaman harcamadan çekinmeyiz, bunu anlatın         
08:05
CHP'li belediye başkanının hayali telefon görüşmesi sosyal medyada gündem oldu CHP'li belediye başkanının hayali telefon görüşmesi sosyal medyada gündem oldu         
07:40
Trump, Çin merkezli 8 mobil ödeme uygulamasını yasakladı Trump, Çin merkezli 8 mobil ödeme uygulamasını yasakladı         
03:01
Elektrik trafosundan çıkan yangın bir evi küle çevirdi! Aile, canını zor kurtardı Elektrik trafosundan çıkan yangın bir evi küle çevirdi! Aile, canını zor kurtardı         
02:19
Kıskançlık krizine giren Murat Dalkılıç; Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i O Ses Türkiye programına konuk ettiği için Acun'u sildi Kıskançlık krizine giren Murat Dalkılıç; Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i O Ses Türkiye programına konuk ettiği için Acun'u sildi         
23:34
Kadın futbol efsanesi Marta, takım arkadaşı Pressley ile aşk yaşıyor Kadın futbol efsanesi Marta, takım arkadaşı Pressley ile aşk yaşıyor         
22:38
İngiltere'de ezber bozan araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı İngiltere'de ezber bozan araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı         
21:29
Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi         
19:40
Tıraş sırasında bekleyen gence kabusu yaşattılar! 18 bin lirası ve şahsi eşyaları gasp edildi Tıraş sırasında bekleyen gence kabusu yaşattılar! 18 bin lirası ve şahsi eşyaları gasp edildi         
16:24
Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü         
16:03
Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti         
10:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 10:16:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kalaşnikofla yakalandı "doğada atış yapacaktım" dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei