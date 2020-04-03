Kalaşnikoflu çatışmanın şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Beyoğlu'nda iki grup arasında meydana gelen "kalaşnikoflu" çatışma sonrası harekete geçen polis ekiplerinin yaptığı operasyonlarda adeta cephanelik ele geçirilmişti. Olayla alakalı gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Genç Sokak üzerinde dün saat 00.05 sıralarında meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıkmış, "Kalaşnikof" diye tabir edilen uzun namlulu silahların ateşlendiği kavgada, Berkay T. karnına aldığı isabetle ağır yaralanmıştı. Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edilmiş ve yapılma çalışmalarda sokak üzerindeki merdivenlerde 1 adet tabanca ve 12 adet mermi dolu şarjör ele geçirmişti. İncelemeleri daha da derinleştiren ekipler, metruk binanın duvarına bezlerle gizlenmiş 1 adet "kalaşnikof" diye tabir edilen uzun namlulu silah ve ona ait dolu bir şarjör bulmuştu.



Operasyonlarda adeta cephanelik ele geçirildi



Silahlara el koyan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, devamında yaptığı çalışmalarda Piyalepaşa Mahallesi Fatih Sultan Caddesi üzerinde bir binada çatışmaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise adeta cephanelik ele geçirdi. Seyyar dipçiği bulunan uzun namlulu silah ve bu silaha ait içi dolu şarjör, 4 adet tabanca ile içleri dolu şarjörler, 127 adet mermi, 3 adet çelik yelek ve boş şarjöre el konuldu. Operasyonların ardından çalışmaları daha da derinleştiren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi'nde çok sayıda adrese düzenledi. Operasyonlarda adreslere giren ekipler adreslerde yaptığı aramalarda çok sayıda mermi, pompalı tüfek, av tüfeği, tabanca, bazanın altında gazete kağıdına sarılı döner bıçağı, av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.



Suç makinesi şüpheliler adliyeye sevk edildi



Öte yandan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Okan B, Ali O, Murat G. ve Mehmet Samet B, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin emniyette "kasten yaralama", "taksirle yaralama", "mala zarar verme", "açıktan hırsızlık" ve "kaçakçılık" gibi benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. - İSTANBUL