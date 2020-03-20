Kalaşnikoflu saldırıya 4 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kalaşnikoflu saldırıya 4 tutuklama - Son Dakika

Kalaşnikoflu saldırıya 4 tutuklama

11 dakika önce

Adana'da bir otomobili uzun namlulu silahla tarayıp bir kişinin ağır şekilde yaralanmasına neden olduğu ileri sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

Kalaşnikoflu saldırıya 4 tutuklama, System.String[]

Adana'da bir otomobili uzun namlulu silahla tarayıp bir kişinin ağır şekilde yaralanmasına neden olduğu ileri sürülen 4 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, 15 Mart günü Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 34 MSB 89 plakalı otomobile uzun namlulu silahlar ve tabancayla ateş açıldı. Açılan ateş sonrası Cüneyt Aksüt isimli şahıs başından vurularak ağır yaralandı. Olayın ardından zanlılar geldikleri araçlarla kaçarken ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olayı çözmek için çalışma başlattı. Polis çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, saldırıda kullanılan otomobilin Denizli Mahallesi'nde terk edildiğini tespit etti. Polis burada olaya karıştığı değerlendirilen Süleyman T. isimli şahsı yakaladı. Zanlının alınan ifadesinde olay günü saat 06.30 sıralarında Seyfettin B., Cemil E.ve Gazi Ç. isimli şahısların kendisine bir çuval içerisinde malzeme getirdiğini ve saklamasını söylediğini ifade etti. Polis çuvala el koyup açtığında içerisinde 2 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, bu silahlara ait 4 şarjör, 2 tabanca toplam 113 adet 7.62 çapında fişek ve iki adet cep telefonu olduğu tespit edildi.


Yapılan çalışmalarda olaya karıştıkları tespit edilen Aydın T., Bayram T., Süleyman T. ve Barış D. isimli şahıslar gözaltına alındı. Olaya karıştığı öne sürülen S.B., C.E, A.K., A.A. ve G.Ç. isimli şahısların yakalanması için de çalışmaların devam ettiği öğrenildi.


Gözaltına alınan zanlılar ifadeleri alındıktan sonra sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "kasten adam öldürmeye teşebbüsten" tutuklandı. - ADANA

Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:55 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı
Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak         
09:57
Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi         
09:47
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için "3 gün alkışlayalım" çağrısı yaptı         
22:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı         
19:12
TFF Başkanı Nihat Özdemir: 27 Haziran'a kadar ligleri tamamlamayı hedefliyoruz TFF Başkanı Nihat Özdemir: 27 Haziran'a kadar ligleri tamamlamayı hedefliyoruz         
18:50
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, basketbol ve voleybol ligleri ertelendi Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, basketbol ve voleybol ligleri ertelendi         
17:12
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu         
17:00
Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri 102 bin kişi izledi Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri 102 bin kişi izledi         
15:28
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı         
14:47
Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti         
14:16
Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü         
13:24
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti         
12:32
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı         
12:21
Ölümcül salgın bile lüks paylaşımlarını etkilemedi! İşte Instagram'ın zengin çocuklarından pes dedirten kareler Ölümcül salgın bile lüks paylaşımlarını etkilemedi! İşte Instagram'ın zengin çocuklarından pes dedirten kareler         
12:04
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın         
11:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 10:06:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kalaşnikoflu saldırıya 4 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]