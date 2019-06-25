Kalaycı temizlik işleri personeliyle bir araya geldi
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Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan personelle kaynaşma yemeğinde bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:49 Kaynak: Bültenler
Temizlik İşleri Müdürlüğü Personeli ile şantiye alanında düzenlenen kaynaşma yemeğine katılan Başkan Kalaycı, personelle birlikte yemek yiyerek sohbet etti. Başkan Kalaycı, özverili ve samimi çalışmaları için herkese teşekkür ederek: "Gecelerini gündüzlerine katıp şehrimizin temizlenmesi noktasında hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan çok kıymetli mesai arkadaşlarım, bugün; sıkıntılarınızı dinlemek, taleplerinizi değerlendirmek için buradayız. Bizler için her çalışan önemlidir ve değerlidir, fakat sizin yapmış olduğunuz iş gerçekten çok mukaddes ve kutsal bir görevdir. Koca bir şehrin temizliği sizin omuzlarınızın üstündedir. Günün 24 saati bütün sokakları alın terinizle eviniz gibi temizliyor, eviniz gibi bakıyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Gittiğim her yerde temizlik işlerinin çalışmalarından övgüyle bahsediliyor. Bu özverili çalışmanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. İşimizi en güzel şekilde ve en verimli şekilde yaparsak her zaman takdir alırız. Daha temiz bir Karaman için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize işlerinizde kolaylıklar diliyorum" dedi
Yemek programına, Başkan Kalaycı'nın yanı sıra; Belediye Meclis Üyesi Mustafa Aşkan, Ongun A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Gülcan, Ongun A.Ş. Genel Müdürü Turan Uysal, Belediye Hizmet Müdürleri ve temizlik işleri personeli katıldı.
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