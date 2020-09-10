Kalaycılığı yaşatmak için il il dolaşıyor - Son Dakika

Kalaycılar, unutulmaya yüz tutan mesleklerini yaşatmak ve geçimlerini sağlamak için il il dolaşıp vatandaşın ayağına hizmet götürüyor.

Türkiye'de illerin tamamına gidip kap kalaylama işlemini yerinde yapmaya çalışan Metin Tokgöz ve ailesi, Ardahan'da da açık havada tezgahını kurdu.

Kura Nehri kıyısındaki Lezzet-i Kür mevkisinde tezgah açan Metin Tokgöz, vatandaşların kaplarını kalaylama başladı.

Tokgöz, gazetecilere, kaybolmaya başlayan kalaycılığı yaşatmak ve para kazanmak için Ardahan'a geldiklerini söyledi.

Alüminyum ve çelik kapların çıkmasıyla kalaycılığın unutulmaya yüz tuttuğunu, bu nedenle vatandaşın ayağına hizmet götürerek bu mesleği yaşatılmasını istediklerini anlatan Tokgöz, "Kalaycılık bir zamanların gözde mesleğiydi ama artık talep azaldı. Biz de bu mesleğin yaşatılması ve unutulmaması için çalışıyoruz. Gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Bunun için çabalıyor ve gayret gösteriyoruz. Sonuçta bakır daha sağlıklı ve daha kaliteli oluyor. "diye konuştu.

Tokgöz, bakır kapları kalaylayıp, körükteki güçlü ateşte ısıttıktan sonra makineli fırça ile parlattıklarını sözlerine ekledi.