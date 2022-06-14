Kalaycılığı yaşatmak için Türkiye'yi dolaşıyor - Son Dakika
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Kalaycılığı yaşatmak için Türkiye'yi dolaşıyor

14.06.2022 09:17

Kalaycılığı yaşatmak için Türkiye'yi dolaşıyor Erzurum'dan yola çıkan Tokgöz çifti, unutulmaya yüz tutan kalaycılık mesleğini, şehir şehir dolaşıp, yaşatmaya çalışıyor.

Kalaycılığı yaşatmak için Türkiye'yi dolaşıyor

ARDAHAN - Erzurum'dan yola çıkan Tokgöz çifti, unutulmaya yüz tutan kalaycılık mesleğini, şehir şehir dolaşıp, yaşatmaya çalışıyor. Ardahan'a gelen Tokgöz çifti, sokak aralarında kurdukları tezgahta, ateş yakıp, ev ve iş yerlerindeki bakır tencere ile tabakları kalaylıyor.

Bakır kapları, harlı ateşte kumlama yapıp pudralayarak temizleyen kalay ustası Mehmet Tokgöz, kaybolmaya yüz tutan mesleklerini büyük bir aşkla sürdürüyor. Erzurum'dan yola çıkıp, dede meslekleri kalaycılığı yapmak için şehir şehir gezen Tokgöz çiftinin, son durağı Ardahan oldu. Çift, sokak aralarında kurdukları tezgahta, ev ve iş yerlerinden aldıkları bakır tencere, tepsi, cezve ile tabakları, kalay yöntemiyle temizliyor. El ele verip, mesleklerini sürdürerek geçimlerini sağlayan çiftin, özverili çalışması, görenlerin de beğenisi kazanıyor.

Kalaycılıkta 35 yılı geride bıraktığını söyleyen Tokgöz, "Bu mesleği 35 senedir yapıyorum. Buraya geldik ve sokak aralarında kurduğumuz tezgah ile vatandaşlara hizmet ediyoruz. Burada yoğun ilgiyle karşılaştık. Teşekkür ederiz. Kalaycılık bizim için ölmedi. Birçok şehre gidiyoruz, ekmeğimizi çıkartıyoruz. Vatandaşlar bize yoğun ilgi gösteriyor" dedi.

Kalaycılığı yaşatmak için Türkiye'yi dolaşıyor
Kalaycılığı yaşatmak için Türkiye'yi dolaşıyor
Kalaycılığı yaşatmak için Türkiye'yi dolaşıyor
Kalaycılığı yaşatmak için Türkiye'yi dolaşıyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kalaycılığı yaşatmak için Türkiye'yi dolaşıyor - Son Dakika

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