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Kalaylı ile Fadıloğlu, Projeleri yerinde incelediler - Son Dakika

Kalaylı ile Fadıloğlu, Projeleri yerinde incelediler

31.05.2021 14:58
Kalaylı ile Fadıloğlu, Projeleri yerinde incelediler, System.String[]

Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçe genelinde yapımı tamamlanan ve yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi.

Yapımı tamamlanan Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı'nı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu eşliğinde inceleyen Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, "Oldukça önemli bir proje ve Türkiye'de bu konuda genel bir çalışma var ama Şehitkamil'deki uygulanan proje, hakikaten örnek bir proje. Ben, bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Sayın Belediye Başkanımız olmak üzere belediye ekibimize teşekkür ediyorum" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı'nı inceleyerek başlayan programın devamında; Katı Atık Aktarma İstasyonu, 8 Şubat Gençlik Kütüphanesi ve Bilim Merkezi, Gaziler Gençlik Kütüphanesi, Gaziler Pazar Yeri ve Şehitkamil Vadi Park gezildi. Gezilen yerlerde Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Kaymakam Ömer Kalaylı'ya çalışmaların son durumuyla ilgili bilgi verdi.

ÇOK KISA SÜRE İÇERİSİNDE PROJE, BAŞARILI BİR ŞEKİLDE TAMAMLANMIŞ

Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı'nı inceledikten sonra değerlendirmede bulunan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Bey ile birlikte yeni tamamlanan Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı'nı yerinde inceleme fırsatı bulduk. Daha öncede buraya gelmiştik ve o zaman çalışmalar artık sona gelmişti. Şimdi gördük ki çok kısa süre içerisinde proje, başarılı bir şekilde tamamlanmış. Burada Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde çocuklarımız, trafik eğitimi alacaklar. Hem teorik eğitim alacaklar hem de pratik eğitim alacaklar. Oldukça önemli bir proje ve Türkiye'de bu konuda genel bir çalışma var ama Şehitkamil'deki uygulanan proje, hakikaten örnek bir proje. Ben, bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Sayın Belediye Başkanımız olmak üzere belediye ekibimize teşekkür ediyorum. Şehitkamil'imize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum."

AMACIMIZ, BURANIN BİR AN ÖNCE HİZMETE GİRMESİ

İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu sözleri kaydetti:

"Daha önce Sayın Valimiz, Kaymakamımız, Emniyet Müdürümüz, Milli Eğitim Müdürümüz ile birlikte Şehitkamil Trafik Eğitim Parkımız, inşaat safhasındayken incelemelerde bulunmuştuk. Bugün Sayın Kaymakamımız ile birlikte son nihai halini görüyoruz. Amacımız, buranın bir an önce hizmete girmesi.Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz çalışma neticesinde 4. sınıfa giden çocuklarımızın tamamının buradan müfredat dahilinde eğitim almasını sağlamak. İçerisinde bulunduğumuz tesiste alt geçitler, üst geçitler, hemzemin noktaları, bütün sinyalizasyonlar, şerit takiplerinin tamamı birebir trafikteki görebilecekleri uygulamaların hepsi uygulanmış durumda. Ben planlama aşamasından bu noktaya gelene kadar emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Diğer taraftan desteklerini hiçbir zaman bizden esirgemeyen Sayın Valimize, Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. İnşallah hem çocuklarımız için hem de eğitim hayatı için hayırlı olur diyorum."

ŞEHİTKAMİL TRAFİK EĞİTİM PARKI

Belkıs Mahallesi sınırları içerisinde öğrencilerin erken yaşta uygulamalı trafik eğitimi alması adına kısa sürede yapımı tamamlanan Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı, toplam 20 bin metrekare alan üzerine inşa edildi. Şehitkamil Trafik Parkı içerisinde; 24'er kişilik 2 derslik, 51 kişilik amfi, 1 adet 58 metre uzunluğunda altgeçit ve üstgeçit, trafik sinyalizasyonunun olduğu bölüm, 2 adet kavşak, 1 adet gözetleme kulesi, yaya geçitleri bölümü bulunuyor. Park içerisinde; itfaiye, hastane, okul, akaryakıt istasyonu, AFAD, AVM, otobüs durağı gibi küçük yapıların yer aldığı minyatür bir şehir oluşturuldu. Park içerisinde ayrıca, bisiklet öğrenme amacıyla yapılan 650 metre bisiklet yolu da var. Teorik eğitimin ardından uygulamalı eğitim aşamasında öğrenciler tarafından park içerisinde bulunan akülü ve pedallı araçları kullanacak.

milli eğitim bakanlığı, Ömer Kalaylı, Şehitkamil, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kalaylı ile Fadıloğlu, Projeleri yerinde incelediler - Son Dakika


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