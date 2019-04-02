Son Dakika Haberleri: Kalben Akıngüç Sahnesi'nde

Kalben Akıngüç Sahnesi'nde

1 saat önce

Kendine özgü şarkıları ve yorumuyla müzik piyasasının başarılı isimleri arasında yer alan Kalben, 11 Nisan'da İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde sevenleriyle buluşacak.

Kalben Akıngüç Sahnesi'nde, System.String[]
Kendine özgü şarkıları ve yorumuyla müzik piyasasının başarılı isimleri arasında yer alan Kalben, 11 Nisan'da İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde sevenleriyle buluşacak.

Bugüne kadar pek çok ünlü ismi sahnesinde ağırlayan İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi, 11 Nisan Perşembe günü Kalben'i konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak konserde sevilen şarkılarını seslendirecek sanatçı, izleyenlere müzik ziyafeti sunacak.

KALBEN KİMDİR?

Annesinin hediye ettiği klavye ile sekiz yaşında müzikle tanışan Kalben'in, beş yıl önce gitarı eşliğinde söylediği 'Sadece' şarkısı internette tıklanma rekoru kırdı. Bu başarısının ardından İstanbul'da, farklı mekanlarda sahne almaya başlayan, caz festivallerinde konserler veren sanatçı, kendisiyle aynı adı taşıyan 'Kalben' isimli ilk albümünü 2016 yılında piyasaya sürdü.

2017'de en iyi çıkış yapan kadın şarkıcı ödülünü alan Kalben, ikinci albümü 'Sonsuza Kadar'ı ise geçtiğimiz yıl sevenleriyle buluşturdu. Bu albümüyle Türk müzik listelerinde en çok dinlenen isimler arasında yer alan başarılı sanatçı, kendisine özgü müzik tarzı ve yorumuyla kısa sürede hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaştı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:28 Kaynak: DHA

Kültür Sanat
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