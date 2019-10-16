Kalben bu kez güldürmek için sahnede!
1 saat önce
Sesine hayran olduğumuz Kalben, İstanbul Komedi Festivali kapsamında bu kez güldürmek için sahne aldı!
Sesine hayran olduğumuz Kalben, İstanbul Komedi Festivali kapsamında bu kez güldürmek için sahne aldı!
#Kalben #İstanbulKomediFestivali
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:06
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