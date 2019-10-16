Son Dakika Haberleri: Kalben bu kez güldürmek için sahnede!
Son Dakika Magazin Kalben bu kez güldürmek için sahnede!

Kalben bu kez güldürmek için sahnede!

1 saat önce

Sesine hayran olduğumuz Kalben, İstanbul Komedi Festivali kapsamında bu kez güldürmek için sahne aldı!

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Sesine hayran olduğumuz Kalben, İstanbul Komedi Festivali kapsamında bu kez güldürmek için sahne aldı!

#Kalben #İstanbulKomediFestivali

Kalben bu kez güldürmek için sahnede!

İstanbul, Kalben, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:06 
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