Kalben: Evde kendinizi bırakmayın, süslenmeye devam edin

Müzik sahnesinin son yıllarda en sevilen isimlerinden birisi olan Kalben, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen yayın sırasında keyifli bir sohbet de gerçekleştirdi.

Evde vakit geçiren takipçilerini kendilerine dikkat etmeleri yönünde teşvik eden sanatçı, "Aman evde kendinizi bırakmayın. Süslenin püslenin. Bakın mesela ben sizler için bu elbiseyi giydim. Siz de en güzel kıyafetlerinizi giyin ve ben söylerken oturduğunuz yerden bana eşlik edin" diye konuştu. Kalben, "Yıllarca kendimi kurban psikolojisine sokmuşum. Şimdi o ruh halinden kurtuldum. Yaralarınızı sahiplenip kabul ettiğinizde o histen kurtuluyorsunuz" diye konuştu ve "Yara" isimli şarkısını seslendirdi.

Konserler devam edecek

Serinin 27 Mart tarihindeki konuğu Gaye Su Akyol ile Ali Güçlü Şimşek olacak. 1 Nisan akşamı yine saat 21.30'da bu kez Gökhan Türkmen yayında olacak ve en sevilen şarkılarını seslendirecek. 3 Nisan'da rock müziğin yükselen ismi The Ringo Jets, 8 Nisan tarihinde ise Eda Baba olacak.