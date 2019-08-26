Kalben Şarkılarıyla Kalplere Dokundu

450'den fazla mağazası, en büyük kapalı akvaryumu ve Gold Class sinemasıyla İstanbul'un en büyük alışveriş merkezi Emaar bünyesinde bulunan Hayal Kahvesi, dün akşam Türkiye'deki alternatif müzik akımlarının en başarılı temsilcileri arasında yer alan Kalben'i ağırladı.

Pozitif enerjisi ve romantik şarkılarıyla sevilen şarkıcı Kalben, "Sadece, Saçlar, Haydi Söyle, Sonsuza Kadar, Al Beni" gibi birbirinden güzel şarkılarının yanında büyük ilgi gören son albümü "Aşk Çeşmesi"nden sevilen parçalarıyla Emaar Hayal Kahvesi'nde dinleyicilerine müzik ziyafeti verdi.

Emaar Hayal Kahvesi'nde gerçekleşen konser öncesinde ünlü sanatçının hayranları uzun kuyruklar oluşturdu. Vurucu şarkı sözleri ve besteleriyle müzik dünyasına yeni bir soluk getiren sanatçı, "Sizi çok seviyoruz. Nerede olduğunuz önemli değil. Şarkımıza eşlik etmenizi istiyoruz ve Ateşböcekleri şarkımızla konserimize başlıyoruz." diyerek başladığı ve iki saatten fazla sahne aldığı gecede birbirinden güzel şarkılarıyla unutulmaz dakikalar yaşattı.