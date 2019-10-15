Son Dakika Haberleri: Kalben, trump cadde'ye geliyor
Son Dakika Kültür Sanat Kalben, trump cadde'ye geliyor

Kalben, trump cadde'ye geliyor

1 saat önce

Şarkıcı Kalben, 26 Ekim Cumartesi günü Trump Cadde'de konser verecek.

Kalben, trump cadde'ye geliyor, System.String[]

Şarkıcı Kalben, 26 Ekim Cumartesi günü Trump Cadde'de konser verecek. Konser herkesin ücretsiz katılımına açık olacak.

Trump Alışveriş Merkezi'nin teras katında yer alan Trump Cadde, 26 Ekim Cumartesi günü Kendine özgü şarkıları ve yorumuyla özellikle gençlerin gözdesi olan Kalben'i ağırlayacak.

Özgün yorumu ve farklı tarzıyla kısa bir süre içerisinde büyük bir hayran kitlesine ulaşan Kalben, dinleyicilerinin gönüllerine taht kuran en güzel şarkılarını AVM'nin ziyaretçileri için söyleyecek.Trump Cadde'de saat 19.00'da başlayacak konser herkesin ücretsiz katılımına açık olacak.


Donald Trump, Kalben, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump, terörist başı Öcalan'ın manevi oğlu terörist Ferhat Abdi Şahin ile görüştü
ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları açıklamasıyla dolar düşüşe geçti ABD kanalında Barış Pınarı Harekatı skandalı: Trump, sert tepki gösterdi Bulgaristan, Amerika'nın Türkiye'ye yaptırım kararına tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 10:47:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kalben, trump cadde'ye geliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]