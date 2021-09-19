Üye Girişi
Kalbi dışarıda doğan Hüseyin'in mucize yaşamı - Son Dakika

Kalbi dışarıda doğan Hüseyin'in mucize yaşamı

19.09.2021 11:09
Kalbi dışarıda doğan Hüseyin'in mucize yaşamı, System.String[]

ADANA'da, nadir görülen 'Ectopia Cordis' adlı anomali nedeniyle kalbi dışarıda dünyaya gelen 3,5 aylık Suriyeli Hüseyin El Hasan, 4 uzman doktorun katıldığı ameliyatla yaşama tutundu.

ADANA'da, nadir görülen 'Ectopia Cordis' adlı anomali nedeniyle kalbi dışarıda dünyaya gelen 3,5 aylık Suriyeli Hüseyin El Hasan, 4 uzman doktorun katıldığı ameliyatla yaşama tutundu. İki saat süren operasyonun ardından 'Mucize Bebek' Hüseyin'in kalbi, göğsünün içine alındı.

Suriyeli tarım işçisi Ali El Hasan (23) ile Halime El Abdullah (20) çiftinin ikinci bebekleri Hüseyin, 3,5 ay önce, Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde, nadir rastlanan ve doğumsal kalp anomalisi olarak bilinen 'Ectopia Cordis' teşhisiyle kalbi dışarıda olarak dünyaya geldi. Bebek hemen Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan bebek, 15 gün süren tetkiklerden elde edilen bulguların değerlendirilmesi sonucu ameliyata alındı. 1 milyon canlı doğumda 5 ile 8 kişide görülen bu anomaliyle hayata gözlerini açan Hüseyin bebeğin ameliyatına 4 ayrı uzman doktor katıldı. 2 saat süren operasyonda dışarıda olan kalp, göğsün içine alındı. 3 ay süren tedavisinin ardından taburcu edilen Hüseyin, okul öncesi dönemi gerçekleştirilecek kemik yerleştirme ameliyatı ile sağlıklı bir birey olarak yaşamını sürdürebilecek. Hayatta kalma şansı çok düşük olan ancak yaşam mücadelesini kazanarak taburcu olan Hüseyin'i, 'mucize' olarak nitelendiren ameliyat ekibi, bu süreci Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

ANNE KARNINDA TAKİBİ YAPILMAMIŞBalcalı Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'nde bebeği karşılayan Neonataloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Suriyeli Hüseyin'in, anne karnındayken hiç takibinin yapılmadığını söyledi. Bu nedenle sağlık sorununun önceden saptanamadığını belirten Prof. Dr. Yıldızdaş, "Bebeğin göğüs kemiğinin gelişmediğini ve kalbin üzerinin ince bir deriyle korunduğunu gördük. O kısmın zedelenmemesi ve enfeksiyon kapmaması için pansumanla kapattık. Zamanla kalp, göğsün dışına doğru çıktı. Ameliyat edildi ve sağlığına kavuştu. Bundan sonraki süreçte ailenin, bebeğin göğsünü çok iyi koruması gerekecek" dedi.'ÖLÜM RİSKİ ÇOK YÜKSEKTİ'Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Orhan Kemal Salih ise literatürde 1 milyon canlı doğumda 5 ile 8 kişide görülen 'Ectopia Cordis' adı verilen doğumsal kalp anomalisiyle bebeğin kalbi dışarıda doğduğunu, bu durumun göğüs ön duvarının gelişmemesi sonucu kaburgaların birleşmemesinden kaynaklandığını söyledi. Bu tür anomalilerde ölüm riskinin çok yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Salih, "5 bin yıllık tarihi olan bir kalp anomalisi. Bunların çoğu ilk müdahalelerinde kaybedilen bebekler ve ameliyatları çok yüksek riskli oluyor. Bir nevi 'mucize bebek' diyebiliriz. Plastik cerrahiyle birlikte ilk ameliyatını yaptık. Tabi göğüs ön duvarının olmayışı, kaburgaların kısmen birleşmemesi nedeniyle travmalara açık olacaktır. O nedenle okul çağı öncesi kemik yerleştirme ameliyatıyla sağlıklı bir birey olarak hayatına devam edecek" diye konuştu.AMELİYAT KUSURSUZ OLMALIYDIOperasyona katılan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Kesiktaş ise 30 yıllık meslek hayatında ilk kez bu tür bir hastayla karşılaştığını belirtti. Hüseyin'i 15 günlükken, henüz iki el büyüklüğündeyken ameliyata aldıklarını dile getiren Prof. Dr. Kesiktaş, "Ameliyatın kusursuz bir şekilde olması gerekiyordu. Çocuk kalp damar cerrahisi, yeni doğan, çocuk kardiyoloji, plastik cerrahi, radyoloji ve anesteziyle beraber çeşitli toplantılar yaptık. Planlamalarımızın ardından ekipce girdiğimiz ameliyat çok başarılı geçti. Bebeğimiz şu an oldukça büyüdü ve kilo aldı. Son derece sağlıklı bir şekilde yaşamına devam ediyor" ifadelerini kullandı.KENDİ DOKUSUYLA GÖĞÜS ÖN DUVARI KAPATILDIAmeliyatın ayrıntılarını paylaşan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Eyüphan Gencel de ekip çalışması sonucu 2 saat süren operasyonla kalbin göğüs içerisine transplantasyonunun sağlandığını, hastanın kendi dokusunu kullanarak da göğüs ön duvarının kapatıldığını kaydetti. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı'ndan Dr. Öğretim Üyesi Demet Laflı Tümay ise anestezi yönetimi açısından cerrahinin oldukça olumlu ilerlediğini ve herhangi bir problemle karşılaşmadıklarını ifade etti. Plastik Cerrahi Servisi'ndeki odasında bebeği Hüseyin'in elini bir an olsun bırakmayan anne Halime El Abdullah ise doğum sonrası bebeğinin öleceği düşüncesiyle çok korktuğunu ancak doktorların ilgisi ve başarılı geçen ameliyatın sonucunda çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kalbi dışarıda doğan Hüseyin'in mucize yaşamı
Kalbi dışarıda doğan Hüseyin'in mucize yaşamı
Kalbi dışarıda doğan Hüseyin'in mucize yaşamı
Kalbi dışarıda doğan Hüseyin'in mucize yaşamı
Kalbi dışarıda doğan Hüseyin'in mucize yaşamı
Kalbi dışarıda doğan Hüseyin'in mucize yaşamı
Kalbi dışarıda doğan Hüseyin'in mucize yaşamı
Kalbi dışarıda doğan Hüseyin'in mucize yaşamı
Kalbi dışarıda doğan Hüseyin'in mucize yaşamı
Kalbi dışarıda doğan Hüseyin'in mucize yaşamı
Kalbi dışarıda doğan Hüseyin'in mucize yaşamı
Kalbi dışarıda doğan Hüseyin'in mucize yaşamı
Kalbi dışarıda doğan Hüseyin'in mucize yaşamı

Suriyeli, Plastik, Doğum, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kalbi dışarıda doğan Hüseyin'in mucize yaşamı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan'dan kira ve gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili açıklama: Suistimal varsa, takiple bu zulmün önüne geçeceğiz 12:20 Son Dakika! Erdoğan'dan kira ve gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili açıklama: Suistimal varsa, takiple bu zulmün önüne geçeceğiz Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi 12:07 Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı 12:00 Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı
Korkutan iddia! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği öne sürüldü 11:28 Korkutan iddia! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği öne sürüldü Son dakika: Yağışlar çok güçlü geliyor! Meteoroloji bölge ve illeri tek tek sayıp uyardı 10:39 Son dakika: Yağışlar çok güçlü geliyor! Meteoroloji bölge ve illeri tek tek sayıp uyardı Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar 09:48 Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar
09:35 "Kalabalık yapmayalım" diyen doktor tekme tokat dayak yedi! Korku dolu anlar saniye saniye kamerada Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına 09:29 Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına "Kocalarımla yaşıyorum" dedi

Son Dakika Haberleri
12:21 Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine takdim edeceği hediyeleri gazetecilere gösterdi
12:19 Son Dakika! Erdoğan'dan kira ve gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili açıklama: Suistimal varsa, takiple bu zulmün önüne geçeceğiz
12:13 HAVELSAN, 2018'den bu yana üzerinde çalışıyordu! Türkiye'nin insansız ordusu TEKNOFEST'te tanıtılacak
12:07 Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi
12:02 Ayrılalı 10 gün olmuştu! Selin Ciğerci, eski eşi ile barışma fikrine yeşil ışık yaktı
12:00 Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı
11:49 Aşırı hız ortalığı kana buladı! Otobüs bekleyen öğrenci böyle yola savruldu
11:47 Cicaldau'nun menajerinden Galatasaray'a ilginç öneri: İsterseniz 15 milyon euroya satabilirim
11:27 Korkutan iddia! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği öne sürüldü
11:18 Emre Belözoğlu, Rizespor'a imza atabilir! Gökhan Gönül ikna için devreye girdi
Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine takdim edeceği hediyeleri gazetecilere gösterdi Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine takdim edeceği hediyeleri gazetecilere gösterdi         
12:21
HAVELSAN, 2018'den bu yana üzerinde çalışıyordu! Türkiye'nin insansız ordusu TEKNOFEST'te tanıtılacak HAVELSAN, 2018'den bu yana üzerinde çalışıyordu! Türkiye'nin insansız ordusu TEKNOFEST'te tanıtılacak         
12:13
Ayrılalı 10 gün olmuştu! Selin Ciğerci, eski eşi ile barışma fikrine yeşil ışık yaktı Ayrılalı 10 gün olmuştu! Selin Ciğerci, eski eşi ile barışma fikrine yeşil ışık yaktı         
12:03
Cicaldau'nun menajerinden Galatasaray'a ilginç öneri: İsterseniz 15 milyon euroya satabilirim Cicaldau'nun menajerinden Galatasaray'a ilginç öneri: İsterseniz 15 milyon euroya satabilirim         
11:48
Emre Belözoğlu, Rizespor'a imza atabilir! Gökhan Gönül ikna için devreye girdi Emre Belözoğlu, Rizespor'a imza atabilir! Gökhan Gönül ikna için devreye girdi         
11:18
Vatandaşın canından bezdiren fahiş fiyat çilesi nasıl biter? Üretim sürecine dikkat çeken uzmanlardan 5 öneri Vatandaşın canından bezdiren fahiş fiyat çilesi nasıl biter? Üretim sürecine dikkat çeken uzmanlardan 5 öneri         
10:36
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu         
09:46
ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var         
09:32
Tarhana sermek isterken terastan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi Tarhana sermek isterken terastan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi         
09:24
"Palalı Sabri"nin fuhuş çetesine yapılan operasyon sonucu Afrika güzellik kraliçesi de gözaltına alındı         
09:23
Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu         
00:15
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun imaj değişikliği sevenlerini ikiye böldü: Çok canım yandı ama ben sevdim Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun imaj değişikliği sevenlerini ikiye böldü: Çok canım yandı ama ben sevdim         
23:23
Akıllara zarar olay! 2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu yaptırma karşılığında eski eşine verdi Akıllara zarar olay! 2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu yaptırma karşılığında eski eşine verdi         
23:13
Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, "Neden yakıyorsun?" sorusuna iki kelimelik cevap: Evimi yakıyorum         
16:16
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu         
14:35
Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu         
14:16
Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım         
11:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2021 12:36:32. #1.12#
SON DAKİKA: Kalbi dışarıda doğan Hüseyin'in mucize yaşamı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement