Son Dakika Haberleri: Kalbi duran hastanın imdadına hava ambulansı yetişti
Son Dakika Güncel Haber

Kalbi duran hastanın imdadına hava ambulansı yetişti

1 saat önce

Adana'nın Pozantı ilçesinde götürüldüğü hastanede kalbi duran ve ilk müdahaleyle hayata döndürülen hasta ambulans helikopterle başka bir hastaneye sevk edildi.

Kalbi duran hastanın imdadına hava ambulansı yetişti, System.String[]
Adana'nın Pozantı ilçesinde götürüldüğü hastanede kalbi duran ve ilk müdahaleyle hayata döndürülen hasta ambulans helikopterle başka bir hastaneye sevk edildi.
İlçedeki Akçatekir Yaylası'nda ikamet eden Mehmet Tezekici'nin (67) göğüs ağrısı nedeniyle ailesi tarafından götürüldüğü Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesinde kalbi durdu.
Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Tezekici'nin tam teşekküllü başka bir hastaneye sevk edilmesi için hava ambulansı çağrıldı.
Tezekici, yaklaşık 15 dakika içinde Pozantı ilçe stadına iniş yapan ambulans helikopterle Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:16 Kaynak: AA
Akçatekir, Adana, Pozantı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in en büyük hatası 400 milyar dolara mal oldu AK Partili Yeneroğlu'ndan Osman Kavala açıklaması: Hukuk adına ürkütücü Cezaevindeki hükümlü koğuşu ateşe verdi! 8 infaz memuru hastaneye kaldırıldı Tirmit mantarı tezgahlardaki yerini aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 16:54:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kalbi duran hastanın imdadına hava ambulansı yetişti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]