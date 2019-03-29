Kalbi Duran Kızını Kaybeden Baba: Allah'ım Onun Değil, Benim Canımı Al

ANTALYA'da, okulda teneffüs sırasında kalbi duran 8'inci sınıf öğrencisi Aynur Ayan (14), kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

ANTALYA'da, okulda teneffüs sırasında kalbi duran 8'inci sınıf öğrencisi Aynur Ayan (14), kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberi alıp, hastaneye gelen baba Mustafa Ayan, "Allah'ım o daha 14 yaşında. Onun değil, benim canımı al" diyerek, gözyaşı döktü.



Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesinde bulunan Namık Kemal Ortaokulu'nda meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi Aynur Ayan, teneffüste aniden fenalaştı. Ayan'ın yere düştüğünü gören beden eğitimi öğretmeni Tolga Ayhan, hemen yanına koştu. Öğrencisinin kalbinin durduğunu fark eden Ayhan, 112 Acil Servis'i aradıktan sonra Ayan'a kalp masajı yapmaya başladı. Kısa sürede okula gelen sağlık ekibi, Ayan'a müdahalede bulundu. Ambulansa alınan Ayan, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Aynur Ayan, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.



Kızının ölüm haberini alıp, hastaneye gelen Mustafa Ayan, sinir krizi geçirdi. Mustafa Ayan, "Allah'ım o daha 14 yaşında. Onun değil, benim canımı al" diyerek, uzun süre gözyaşı döktü.



Aynur Ayan'ın yaşamını yitirdiğini öğrenen öğretmenlerinden bazılarının da üzüntüden rahatsızlandığı ve hastaneye götürüldüğü öğrenildi.



TENEFFÜS SONRASI SINAVA GİRECEKMİŞ



Aynı okulun 7'nci sınıfında okuyan, 'Mehmet' adlı kardeşi olduğu belirtilen Aynur Ayan'ın, teneffüsten sonra fen bilgisi sınavına gireceği öğrenildi. - Antalya

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