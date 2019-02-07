Kalbi Duran Kuşlar Kalp Masajına Rağmen Hayata Döndürülemedi
1 saat önce
Kalbi duran kuşlar kalp masajına rağmen hayata döndürülemedi Kuşların sahibi 10 yaşındaki Talha gözyaşlarına boğulduANTALYA - Antalya'da nefesleri kesilen kuşlar yapılan kalp masajları ve suni teneffüslere rağmen telef oldu.
Kalbi duran kuşlar kalp masajına rağmen hayata döndürülemedi
Kuşların sahibi 10 yaşındaki Talha gözyaşlarına boğuldu
ANTALYA - Antalya
'da nefesleri kesilen kuşlar yapılan kalp masajları ve suni teneffüslere rağmen telef oldu. Ailenin oğlu gözyaşlarına boğulurken, iki kuş evin bahçesine gömüldü.
Antalya'da Memduh Can Eyi 3 yıldır besledikleri iki kuştan Taşkın ismini verdikleri muhabbet kuşunun fenalaştığını gördü. Memduh can Eyi, Taşkın isimli kuşuna kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalıştı. Eyi'nin hayata döndürmek için uzun süre uğraştı. Bir ara canlandığı görülen ve suni teneffüs yapılan Taşkın telef olurken bu kezde diğer Aşkın isimli kuş fenalaştı. Aşkın'a da kalp masajı yapan Eyi, kuşu hayata döndürmek için uzun süre uğraştı. Talha Sercan Eyi ise babasının kuşlara yaptığı kalp masajını yaşlı gözlerle izledi. İki kuş yapılan kalp masajına rağmen telef oldu.
Telef olan kuşlar ise ev sahibi tarafından bahçede açılan bir çukura gömüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:14 Kaynak: İHA
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