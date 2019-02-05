Batman
'da ambulansta dünyaya geldikten sonra kalbi duran prematüre bebek sağlığına kavuştu. Kozluk
ilçesinden doğum sancılarının başlaması üzerine Batman Kadın Doğum Hastanesine getirilmek üzere alınan Hanife
Andıç'ın (22), ikiz olan bebeklerinden biri ambulansta diğeri ise hastanede doğdu. Çocuk Hastanesi Yenidoğan
Servisinde 38 gün tedavi gören ikizler sağlığına kavuşarak, taburcu edildi.
38 gün takip edildi
Ambulansta doğan bebeğin kalbinin durduğunu belirten doktor Hatice
Turgut, hastanede yapılan müdahaleyle yeniden kalbinin çalıştırıldığını söyledi.
Diğer bebeğin ise hastanede doğduğunu dile getiren Turgut, şöyle dedi:
"31 haftalık premature ikizlerimiz, ambulansta doğan bin 540 gram hastanede doğan ise bin 900 gram doğdu. İkizlerimizi doğumsal anomali nedenleri ile 38 gün takip ettik. İkizlerden birine kalp durması nedeniyle müdahale edilip, daha sonra uzun süre solunum cihazında takip edilerek hayata döndürüldü. Anne
eğitimi ve bebeklerin tedavisi tamamlanarak zorlu bir süreçten geçen bebeklerimiz taburcu edildi."
-Anne otelinde ağırlandı
İkizlerine sağlıklı bir şekilde kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten anne Hanife Andıç ise doktor ve hastane yönetimine teşekkür etti.
İkiz bebeklerinin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini vurgulayan anne Andıç, "Birinin kalbi durdu zaten, doktorların hızlı müdahalesi ile kurtuldu. İkizler 38 gün yoğun bakımda kaldı, bende hastanenin anne otelinde kaldım. İlk defa böyle bir hizmetle karşılaştım. Bebeklerimin sağlığına kavuşmasında personelin çok emeği var. Hepsinden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.