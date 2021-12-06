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Kalbi duran Serdar, Zehra'nın çabalarıyla hayata döndü - Son Dakika

Kalbi duran Serdar, Zehra'nın çabalarıyla hayata döndü

06.12.2021 11:33
Kalbi duran Serdar, Zehra'nın çabalarıyla hayata döndü

TRT 1'in büyük beğeniyle izlenen dizisi 'Teşkilat', 5 Aralık Pazar akşamı yayınlanan yirmi beşinci bölümüyle büyük ilgi gördü.

Halit Başkan, Libya'da gerçekleşen patlamadan yaralı kurtuldu… Tövbekar, Barış'ın hayatını kurtardı…'Teşkilat', aksiyon dolu heyecanlı sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile büyük beğeni toplarken, #KurtarmaPlanı etiketiylesosyal medyaya da damgasını vurdu.

Teşkilat'ın yayınlanan yirmi beşinci bölümünde neler oldu:

Kalbi duran Serdar, Zehra'nın çabalarıyla hayata döndü. Serdar'ın yaşadıklarına dair tüm gerçekler ortaya çıkacakken Ceren devreye girdi. Görevini başarıyla yerine getiren Ceren, Serdar ve Zehra'nın kendilerini yeni bir bulmacanın içerisinde bulmalarını sağladı. Bu süreçte Serdar ve Zehra hiç olmadığı kadar yakınlaştı.

Halit Başkan, Libya'da gerçekleşen patlamadan yaralı kurtuldu. Ekip General Abdülmalik komutasındaki ayrılıkçı kuvvetleri atlatıp güvenli bir yere geçerek, Libya'dan çıkmak için hazırlıklara başladı. Ancak önce Doğu Akdeniz'deki anlaşmanın tamamlaması gerekiyordu. Üstelik bunun gerçekleşmesi için kaçırılan Libya Başbakanının kardeşi Mahmut'un kurtarılması gerekiyordu.

Çetin, Barış'ı hapishanede ziyaret etti ve duydukları karşısında Yıldırım hakkındaki şüpheleri iyice arttı. Barış'ı yalnız bırakmamak için kendini içeriye attıran Tövbekar ise içeri girer girmez Barış'ın hayatını kurtardı.

Mete Başkan'ın talimatıyla Serdar ve Zehra, Libya'daki problemi çözmek için İsviçre'ye gitmek üzere harekete geçti. İkili, Ceren'i de operasyona dahil ederek yeni bir oyun kurdu. Ceren, kendine söylenen her şeyi yerine getirerek güven kazanmaya çalıştı. Yıldırım Türkiye'yi zor duruma düşürmek için Libya üzerindeki baskısını artırdı. Yıldırım zafer kazandığını düşündüğü sırada karşısında Halit'i buldu.

Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kalbi duran Serdar, Zehra'nın çabalarıyla hayata döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kalbi duran Serdar, Zehra'nın çabalarıyla hayata döndü - Son Dakika
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