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DİYARBAKIR KALBİ DURAN SMA'LI MERYEM, KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ - Son Dakika

DİYARBAKIR KALBİ DURAN SMA'LI MERYEM, KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ

08.06.2021 10:25

DİYARBAKIR'da üçüncü kez kalbi duran Spinal Müsküler Atrofisi (SMA) hastası 3,5 yaşındaki Meryem Acar, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürüldü.

DİYARBAKIR'da üçüncü kez kalbi duran Spinal Müsküler Atrofisi (SMA) hastası 3,5 yaşındaki Meryem Acar, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürüldü. Hemşire olan Ebubekir Acar, evde kızına 25 dakikalık kalp masajı yaptığını, ancak duran kalbini çalıştıramadığını belirterek, Meryem'den bir solunum ve nabız alamadık. Kalp masajı yapmaya başladım. Eşim, çocuklarım ve komşular herkes eve yığıldı. Bağrışmalar oldu, çok kötüydü dedi.

Kentte yaşayan Ebubekir (31) ve Zeynep Acar (28) çiftinin küçük kızı Meryem'e, doğduktan 7 ay sonra, nadir görülen SMA tanısı konuldu. Minik Meryem tedavi görmeye başladı. Şu an 3,5 yaşında olan Meryem'in geçen süreçte 2 kez kalbi durdu. Aile, Amerika ve Avrupa'nın birçok ülkesinde yaklaşık 2,4 milyon dolara yapılan gen tedavisi için yardım kampanyası başlattı. Ancak şu ana kadar bu paranın sadece yüzde 3'ü toplanabildi.

Evde tedavisi süren Meryem'in, 3 Haziran'da yine kalbi durdu. Hemşire olan Ebubekir Acar, kızının soluk almadığını fark edince, kalp masajı yapmaya başladı, eşi Zeynep de sağlık ekiplerine haber verdi. Ebubekir Acar'ın yaklaşık 25 dakikalık çabasının ardından minik Meryem, gelen ambulansla kadın doğum ve çocuk hastanesine kaldırıldı. Acil servisteki sağlık ekibinin de müdahalesiyle Meryem, yeniden hayata döndü. Yoğun bakım ünitesine alınan Meryem, yaklaşık 5 gündür yaşam mücadelesi veriyor.

5 GÜNDÜR YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Meryem'i hayata döndürme çabasını anlatan Ebubekir Acar, şunları söyledi

3 Haziran'da, akşam saatlerinde bir anda solunumu durdu. Oksijen ve nabzının sıfıra indiğini fark ettik. Ben de hemşireyim. Kalp masajı yapmaya başladım. Eşim, çocuklarım ve komşular, herkes eve yığıldı. Bağrışmalar oldu, çok kötüydü. Meryem'in hayatının, artık buraya kadar olacağını sandık. O korkuyla kalp masajı yapmaya devam ettim. 25 dakika kalp masajını ben yaptım. Maalesef Meryem'den bir dönüş alamadım. 112 Acil Servis'ten sağlıkçı arkadaşlar geldi. Onlar da müdahale etti. Pek dönüş alamadık. Kadın doğum ve çocuk hastanesine getirdik. Acil serviste 10-15 dakika daha müdahale ettik. Sonra kalbi çalışmaya başladı. Meryem'i çocuk yoğun bakımına yatırdılar. Yaklaşık 5 gündür hayat mücadelesi veriyor. Son 1-2 gündür öncekine göre biraz daha iyi.

'SMA'LI ÇOCUKLARIN SESİNİ DUYUN'

Acar, kızı Meryem ve diğer SMA'lı çocukların seslerinin duyulmasını istediğini vurgulayarak, Meryem'in üçüncü kez kalbi duruyor. Ben evde yaklaşık 25 dakika cansız bedenine masaj yaptım. Meryem hayata döndü, çok mücadele veriyor yaşamak için. Yetkililerden ricamız, bunları görsünler. Hasta olmaları onların suçu değil. Bu hastalığı kendileri tercih etmedi. Hastalığı haykıracak dilleri yok. Ama biz onları duyuyoruz ve görüyoruz. Her gün gözlerinin içine bakıyoruz ve eriyorlar. Onlardan vazgeçecek durumda değiliz. Görsünler ve duysunlar. Empati kursunlar. Kendi çocukları gibi ellerinden ne gelirse, ki geliyor, yapabilirler. Bir an önce Türkiye'de uygulanan ilaç olsun, yurt dışında uygulanan ilaçlar olsun, süreç hızlandırılsın diye konuştu.

ANNE ZEYNEP ACAR MERYEM'E NEFES OLUN

Zeynep Acar ise 5 dakika içerisinde kızının nasıl o hale geldiğini gördüklerini anlatarak, Ben inanmadım. 'Bu rüya mı' dedim. SMA çocuklarının hiç zamanı yok. 5 dakikada ölebilir veya kalbi durabilir. Devlet bu çocuklarımıza sahip çıksın. Hiçbiri ölmesin. Herkesin bir canı ve nefesi var. Meryem, bizim için gerçekten çok kıymetli. Kalbi durduğunda, benim için de dünya durdu. Nefes alamadı gerçekten. O anı anlatamam. Meryem'e destek ve nefes olun dedi.

DİYARBAKIR KALBİ DURAN SMA'LI MERYEM, KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ
DİYARBAKIR KALBİ DURAN SMA'LI MERYEM, KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ
DİYARBAKIR KALBİ DURAN SMA'LI MERYEM, KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ
DİYARBAKIR KALBİ DURAN SMA'LI MERYEM, KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ
DİYARBAKIR KALBİ DURAN SMA'LI MERYEM, KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ
DİYARBAKIR KALBİ DURAN SMA'LI MERYEM, KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ
DİYARBAKIR KALBİ DURAN SMA'LI MERYEM, KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ
DİYARBAKIR KALBİ DURAN SMA'LI MERYEM, KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ
DİYARBAKIR KALBİ DURAN SMA'LI MERYEM, KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ
DİYARBAKIR KALBİ DURAN SMA'LI MERYEM, KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ
DİYARBAKIR KALBİ DURAN SMA'LI MERYEM, KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ

spinal müsküler atrofi, Zeynep Acar, Meryem Acar, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR KALBİ DURAN SMA'LI MERYEM, KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ - Son Dakika


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