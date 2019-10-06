Son Dakika Haberleri: Kalbi durdurularak kitle alındı
Son Dakika Sağlık Haber

Kalbi durdurularak kitle alındı

26 dakika önce

Batman Bölge Devlet Hastanesinde kalbi durdurulan kadının kalbindeki kitle alındı.

Kalbi durdurularak kitle alındı, System.String[]

Batman Bölge Devlet Hastanesinde kalbi durdurulan kadının kalbindeki kitle alındı.

Batman Bölge Devlet Hastanesi kalp ve damar bölümüne nefes darlığı şikayeti ile gelen Gülşen Baksi'nin(50) yapılan tetkiklerinde sol kalp kulakçığında kitle olduğu belirlendi.


Ameliyata alınan Baksi'nin iki buçuk saat süren ameliyatı sırasında bir saat boyunca kalbi durduruldu.


Sağlığına kavuşan Baksi, 5 gün sonra taburcu edildi.


Dr. Mehmet Karaçalılar, hastanın nefes darlığı şikayetiyle kendilerine başvurduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Yaptığımız tetkiklerde hastamızın sol kalp kulakçığını neredeyse tamamen dolduran bir kitle tespit ettik. Hastanın nefes darlığı şikayetinin ileri olması ve kitlenin çok büyük olmasından dolayı ani kalp durmasına sebebiyet verebilme riski yüksek olması nedeniyle hızlı bir şekilde ameliyata aldık. Tümörün iyi huylu olduğu tespit edildi. Hastamız eski sağlığına kavuşarak 5 gün içinde taburcu edildi."

Devlet Hastanesi, Batman, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bağdat Valisi Felah el-Cezairi istifa etti
Kalp krizi geçirdiği sanılan adamın yemek borusundan 8 santimetrelik kitle çıktı Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten kesintiler sebebiyle milyoner olamayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla İmamoğlu'na tebrik telgrafı gönderdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 16:09:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kalbi durdurularak kitle alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]