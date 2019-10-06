Kalbi durdurularak kitle alındı

Batman Bölge Devlet Hastanesinde kalbi durdurulan kadının kalbindeki kitle alındı.

Batman Bölge Devlet Hastanesi kalp ve damar bölümüne nefes darlığı şikayeti ile gelen Gülşen Baksi'nin(50) yapılan tetkiklerinde sol kalp kulakçığında kitle olduğu belirlendi.



Ameliyata alınan Baksi'nin iki buçuk saat süren ameliyatı sırasında bir saat boyunca kalbi durduruldu.



Sağlığına kavuşan Baksi, 5 gün sonra taburcu edildi.



Dr. Mehmet Karaçalılar, hastanın nefes darlığı şikayetiyle kendilerine başvurduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Yaptığımız tetkiklerde hastamızın sol kalp kulakçığını neredeyse tamamen dolduran bir kitle tespit ettik. Hastanın nefes darlığı şikayetinin ileri olması ve kitlenin çok büyük olmasından dolayı ani kalp durmasına sebebiyet verebilme riski yüksek olması nedeniyle hızlı bir şekilde ameliyata aldık. Tümörün iyi huylu olduğu tespit edildi. Hastamız eski sağlığına kavuşarak 5 gün içinde taburcu edildi."