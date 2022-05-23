Kalbi tekleyen Cübbeli Ahmet Hoca kalp ameliyatına alındı, sosyal medyadan dua istedi - Son Dakika
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Kalbi tekleyen Cübbeli Ahmet Hoca kalp ameliyatına alındı, sosyal medyadan dua istedi

23.05.2022 17:22

"Cübbeli Ahmet" ismiyle tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, kalbinin teklemesi sonucu kalp ameliyatına alındı. Kalbine dört stent takılan Cübbeli, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerinden dua istedi.

Cübbeli Ahmet ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den korkutan haber geldi. Ünlü isim İstanbul'da doktorların acil muayenesi sonucunda kalpten ameliyata alındı. Ameliyata alınan Cübbeli Ahmet Hoca için açıklama yapıldı.

OPERASYONA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILDI

2006 yılında baypass olduğu belirtilen Ahmet Mahmut Ünlü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 2008 ve 2018 yıllarında da iki kez stent takıldığı belirtildi. Bu ameliyatında kalbine dört stent takıldığı açıklanan Ünlü'nün Twitter hesabından operasyonun detayları paylaşıldı.

"KALP DAMARLARI TAŞ GİBİ SERTLEŞMİŞ"

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Cübbeli Ahmet Hoca, kalp rahatsızlığından dolayı başarılı bir operasyon geçirdi. Daha önce 2006 yılında baypass olmuş, daha sonra 2008 yılında iki stent takılmış ve 2018 yılında da tekrar iki stent takılmıştı. Geçtiğimiz hafta Ankara'da bulunduğu sırada bir gece yürek ağrısı hissedip hastaneye müracaat etmiş, TOBB ETÜ Hastanesi'nde âcil olarak muayene edilmiş ve İstanbul'a döndüğünde mutlaka doktorlara görünmesi gerektiğini söylemişlerdi. Bunun üzerine Prof. Dr. Bilal Boztosun ve ekibinin müdahalesiyle bir operasyon daha gerçekleştirildi. Kalp damarları doktorların tâbiriyle taş gibi sertleştiği için operasyon bir buçuk saat kadar sürdü. Yorucu ve ağrılı geçen operasyon neticesinde dört stent daha takıldı ki bunların ikisi çok zorunlu olup diğer ikisi ise tıkanmaya başlamış olduğu için ileriye yönelik düşünülerek yerleştirildi.

"ŞU ANDA SEVENLERİNDEN DUA BEKLİYOR"

Hocaefendi, bu süreçte siz sevenlerinden sohbetlerin ve hizmetlerin devâmı için duâlarınızı beklemektedir. Salı günü Şifa-i Şerif dersini inşâallâh kısa da olsa yapmaya çalışacaktır. Perşembe günü saat 21:15'te HAYDER merkezinde sohbetlere inşâallâh başlanacaktır. Bu vesile ile Prof. Dr. Bilal Boztosun Beyefendi ve ekibine bir kez daha teşekkürlerimizi arz eder, Allah-u Teala'dan kendilerine sıhhat-ü âfiyetle daha nice insanlara hizmet etme imkânı vermesini niyaz ederiz. Amin."

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Son Dakika Güncel Kalbi tekleyen Cübbeli Ahmet Hoca kalp ameliyatına alındı, sosyal medyadan dua istedi - Son Dakika


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