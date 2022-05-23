Kalbi tekleyen ve apar topar ameliyata alınan Cübbeli Ahmet Hoca sevenlerinden dua istedi

Cübbeli Ahmet ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul'da doktorların acil muayenesi sonucunda kalpten ameliyata alındı. Ameliyata alınan Cübbeli Ahmet Hoca için açıklama yapıldı.

2006 yılında baypass olduğu belirtilen Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 2008 ve 2018 yıllarında da iki kez stent takıldığını söyledi. Bu ameliyatında kalbine dört stent takıldığı açıklanan Ünlü'nün Twitter hesabından operasyonun detayları paylaşıldı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Cübbeli Ahmet Hoca, kalp rahatsızlığından dolayı başarılı bir operasyon geçirdi.Daha önce 2006 yılında baypass olmuş, daha sonra 2008 yılında iki stent takılmış ve 2018 yılında da tekrar iki stent takılmıştı. Geçtiğimiz hafta Ankara'da bulunduğu sırada bir gece yürek ağrısı hissedip hastaneye müracaat etmiş, TOBB ETÜ Hastanesi'nde âcil olarak muayene edilmiş ve İstanbul'a döndüğünde mutlaka doktorlara görünmesi gerektiğini söylemişlerdi.Bunun üzerine Prof. Dr. Bilal Boztosun ve ekibinin müdahalesiyle bir operasyon daha gerçekleştirildi.Kalp damarları doktorların tâbiriyle taş gibi sertleştiği için operasyon bir buçuk saat kadar sürdü. Yorucu ve ağrılı geçen operasyon neticesinde dört stent daha takıldı ki bunların ikisi çok zorunlu olup diğer ikisi ise tıkanmaya başlamış olduğu için ileriye yönelik düşünülerek yerleştirildi.

"Sevenlerinden dualarını bekliyor"

Hocaefendi, bu süreçte siz sevenlerinden sohbetlerin ve hizmetlerin devâmı için duâlarınızı beklemektedir.Salı günü Şifâ-i Şerîf dersini inşâallâh kısa da olsa yapmaya çalışacaktır.Perşembe günü saat 21:15'te HAYDER merkezinde sohbetlere inşâallâh başlanacaktır. Bu vesîle ile Prof. Dr. Bilal Boztosun Beyefendi ve ekibine bir kez daha teşekkürlerimizi arz eder, Allâh-u Teâlâ'dan kendilerine sıhhat-ü âfiyetle daha nice insanlara hizmet etme imkânı vermesini niyâz ederiz. Âmîn."