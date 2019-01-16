Kalbim Deklanşörde Atıyor' Projesi Sona Erdi
1 saat önce
Develi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Işıkla Resim Çizenler Kulübü ile birlikte Develi Halk Eğitim Merkezi ve Işığı Arayanlar Fotoğraf Topluluğunun katkılarıyla yürütülen 'Kalbim Deklanşörde Atıyor' fotoğraf projesi Mustafa Aksu Kültür Merkezinde düzenlenen sergiyle son buldu.
Develi
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Işıkla Resim Çizenler Kulübü ile birlikte Develi Halk Eğitim Merkezi ve Işığı Arayanlar Fotoğraf Topluluğunun katkılarıyla yürütülen 'Kalbim Deklanşörde Atıyor' fotoğraf projesi Mustafa Aksu
Kültür Merkezinde düzenlenen sergiyle son buldu.
Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah İslamoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak
'ın katıldığı programda proje hakkında bilgiler alan İlçe protokolü daha sonra sergiyi gezerek böylesi güzel bir projeyi hayata geçirmelerinden dolayı gençleri tebrik ettiler. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:23 Kaynak: İHA
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