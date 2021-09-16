Kalbimin Sesi Filmi - Son Dakika

30 yaşında oldukça sakar bir kadın olan Maca, bir moda fenomeninin asistanı olarak çalışır. Zamanını asla duygusal bir bağ kuramadığı erkeklerle geçiren Maca, en yakın arkadaşları Jimena ve Adriana ile hayatında karşılaştığı sorunların üstesinden gelmeye çalışır. Hayatında her şeyin yolunda gittiğini düşündüğü bir dönemde, onun özgüvenini ve erkeklere olan inancını yok eden eski aşkı Leo'nun geri dönmesi, Maca'nın yaşamını alt üst eder. Eski yaraların yeniden açılmasının ardından Maca, hayatının kontrolünü ele almak için geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır.
Yönetmen: Juana Macías
Senaryo: Elísabet Benavent, Laura Sarmiento Pallarés
Oyuncular: María Valverde, Álex González, Carlo Costanzia, Elisabet Casanovas, Eva Ugarte, Susana Abaitua, Ignacio Montes, Miri Pérez-Cabrero, Claudia Galán, Artur Busquets, Roger Berruezo, Miguel Herrera, Davinia Subira
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Fuimos Canciones
Yapımcı Firma: Zeta Ficción
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: İspanya
Orijinal Dili: İspanyolca
Filmin Süresi: 110 dk.
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 29.09.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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