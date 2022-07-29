Kalp hastası üniversite öğrencisi, çifte operasyonla sağlığına kavuştu (2)

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Kalbinde doğuştan delik ve kalp kapakçığında sorun olan, ameliyat edilememesi halinde ilerleyen dönemde kalp ve karaciğer nakli riski taşıyan 22 yaşındaki hasta, Türk hekimlerce yapılan çifte operasyonla sağlığına kavuştu.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Oto tarafından konulan tanı sonrasında Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Serkan Durdu başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen cerrahi uygulaması, genç üniversite öğrencisini hayata bağladı.

AA muhabirine açıklama yapan Prof. Dr. Oto, Ahmet Azad Ağaç'ın doğuştan kalp hastası olduğunu belirterek "Hastamız bize geldiğinde şikayetleri doğrultusunda ileri inceleme yaptık ve muayenesinden itibaren fark ettiğimiz bazı sorunları tanısal yöntemlerle kesinleştirdik. Kalbinde kulakçıklar arasında önemli bir delik olduğunu ve sağ kulakçık ve sağ karıncık arasındaki kapağın da yerinde olmadığını, çok aşağı düzeyde olduğunu, işlevini göremediğini saptadık." diye konuştu.

Tanı sonrası kalp takımı olan kardiyologlar ile kalp ve damar cerrahisi uzmanlarınca, hasta için cerrahi operasyon kararı alındığını aktaran Oto, hastanın başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştuğunu söyledi.

"Bu, dünyada bu şekilde uygulama yapılan ilk hasta"

Operasyonun başında olan Prof. Dr. Serkan Durdu ise hastaya yapılan uygulamanın çok zor ve riskli bir cerrahi olduğunu aktardı. Durdu, "Hastamızın sağ tarafta yerleşmiş olan kapakçığın, normal anatomik yerine göre çok daha aşağıda olmasına bağlı fonksiyonlarını yerine getirememesi söz konusuydu. Buna da ek olarak kalpte geniş bir delik bulunuyordu. Komplike bir cerrahi gerekiyordu." dedi.

Durdu, ameliyat edilememesi durumunda hastanın ilerleyen süreçte hayati tehlikesinin bulunduğunu vurgulayarak "Hastamız, neredeyse kalp yetmezliğini sınıra gelmişti. Önümüzdeki süreçte Azad'ı sağ kalp yetmezliği, karaciğer büyümesi, karaciğer yetmezliği, siroz gibi ağır kalp hasarı bekliyordu. Hayati riski olacaktı, karaciğer ve kalp nakline kadar gidebilirdi." açıklamasını yaptı.

Durdu, hastada görülen kapak anomalisinin diğer kapak yetmezliklerinden çok daha farklı olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Hem anatomik yerleşkenin farklı olması hem de kapakçıkta defekt bulunması, tamir edilme işlemini zorlaştırmaktadır. Dünyada, bunun tamir ile çözülme oranı yüzde 20-30 civarındadır. Bu uygulamada hem kompleks bir cerrahi hem kapalı (endoskopik) cerrahi yaptık ve kapağı yine kapalı yöntemle tamir ettik. Dünyada bu şekilde uygulama yapılan ilk hasta. Hastanın genel cerrahide uygulandığı gibi göğüs kafesi açılmadan kapalı yöntemle kalp kapakçığı tamir edildi ve kalp içindeki geniş bir delik de kapatıldı."

Yeni cerrahi uygulamanın tıbbi literatürde yer alması için de sürecin başladığını aktaran Durdu, hem Ekim 2022'de Milano'da yapılacak Avrupa Kalp Cerrahi Cemiyetinin bilimsel toplantısında sunulacağını hem de bilimsel makale olarak yayımlanacağını bildirdi.

"Hasta, açık cerrahinin komplikasyonların tamamından korunuyor"

Bu uygulamanın özellikle cerrahiye bağlı komplikasyon risklerini büyük ölçüde ortadan kaldırdığını, hastanede yatış süresini kısalttığını, büyük kesi olmadığı için enfeksiyon riskinin çok azaldığını ifade eden Durdu, "Hekim için zor bir cerrahi olmakla birlikte hastaya önemli avantajlar sağlıyor. Göğüs kafesi açılmadığından hastanede kalış süresi azalıyor, erken dönemde sosyal yaşamına dönebiliyor, açık cerrahin yaratabileceği komplikasyonların tamamından korunuyor." dedi.

Durdu, anestezi ekibinin hazırlıkları sonrası hastanın kalp ve damar cerrahları tarafından kalp-akciğer makinesine bağlandığını anlattı. Daha sonra sağ tarafta memenin altından küçük bir kesi alınarak göğüs boşluğuna ulaşıldığını aktaran Durdu, uygulamaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu esnada kamera sistemlerini ve kullanacağımız aletleri göğüs boşluğa yerleştiriyoruz. Sonrasında kalbi durdurarak sağ taraftan kalbi açıp aşağıya yerleşmiş olan kapakçığı, olması gereken seviyeye çekecek şekilde, kalp dokusundan birleşik olan yerlerden ayırıp yukarı çekiyoruz. Sonrasında bunun kalıcılığını artırmak için rijit diye isimlendirdiğimiz bir yapıyı buraya yerleştirip işlemi tamamlıyoruz."

Yaklaşık aktif 4 saati bulan ameliyatta, Prof. Dr. Mehmet Oral, Doç. Dr. Mehmet Çakıcı, Uzman Dr. Alper Özgür'ün yer aldığını anlatan Durdu, hastanın operasyon sonrası genel sağlık durumunun çok iyi olduğunu kaydetti. Durdu, "Azad, artık sağlam bir insan. Gelecekte herhangi bir sorun beklemiyoruz. Yılda bir kez tedbiren kardiyoloji takibinde olacak. Azad'ı kalp sorununun olmadığı bir hayat bekliyor." diye konuştu.

"23 Temmuz artık benim ikinci doğum günüm"

Diş Hekimliği Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan 22 yaşındaki Ahmet Azad Ağaç ise ilk olarak 2018 yılında üniversite sınavlarına hazırlanırken kalbinde sıkıntı olduğunu hissettiğini ve uzun süre tanı konulamadığını söyledi. Bir süre sonra kalpte ritim bozukluğu tespit edildiğini aktaran Ağaç, "Değerli hocalarım tanıyı koydular. Üç yıl boyunca takip ettiler ve bu yıl ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Hocalarıma çok güvendim, gönül rahatlığıyla ameliyata girdim. Şimdi çok şükür geçti ve şu an çok rahatım." diye konuştu.

Ağaç, 23 Temmuz 2022'de ameliyata girdiğini belirterek şunları söyledi:

"Şu an çok mutluyum. İnşallah bundan sonra daha güzel günler beni bekliyor. Bundan sonra inşallah beni hocalarım gibi vatana, millete hayırlı bir diş hekimi olmayı bana da nasip eder. Hocalarımı kendime örnek alarak, ileride ben de başarılı bir diş hekimi olabilmeyi hayal ediyorum. Doğum tarihim 15 Kasım 2000 ama bu saatten sonra 23 Temmuz artık benim ikinci doğum günüm."