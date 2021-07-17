Kalbinde kitle olan 8 yaşındaki Ali'nin helikopterle uçma hayali gerçekleştirildi - Son Dakika

Kalbindeki kitle nedeniyle ağır bir ameliyata hazırlanan 8 yaşındaki Ali Güler'in "helikopterle uçma hayali", Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yapılan başvuru sonrası gerçek oldu.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 16 yaşındaki ağabeyi, kalp hastası kardeşi Ali'nin en büyük hayalinin helikopterle uçmak olduğunu CİMER'e yazarak bir talep oluşturdu.

Ali, kalp ameliyatına girmeden önce oluşturulan talep, CİMER tarafından Manisa Valiliğine yönlendirildi.

Vali Yaşar Karadeniz, helikopterle uçuş yapmasında sağlık yönünden sakınca olmadığına dair doktorlardan rapor alınması üzerine Ali'nin hayalinin gerçekleştirilmesi yönünde talimat verdi.

Ali ve annesi Hatice Güler 16 Temmuz'da İl Jandarma Komutanlığının havadan denetim faaliyeti sırasında askeri personelle birlikte helikoptere bindirildi.

En büyük hayali, CİMER'e yapılan başvuruyla gerçek olan Ali uçuş sonrasında İl Jandarma Komutanlığında bir süre misafir edildi.

Kalp ameliyatına hazırlanan Ali ve ailesi hayalinin gerçekleştirilmesinde emeği geçen Cumhurbaşkanlığına, Manisa Valiliğine ve İl Jandarma Komutanlığına teşekkürlerini iletti.