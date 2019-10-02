Kalbindeki delikten

Geçirdiği kalp krizinin ardından kalbinde oluşan delik yamayla kapatılan 69 yaşındaki hastanın, yama yerinde meydana gelen "kan kaçağına", Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen "şemsiye açma yöntemi" adı verilen tedaviyle çözüm bulundu.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan Mustafa Ateş, kalp krizi geçirdikten sonra kentteki bir hastanede tedavi oldu.

Tedavisinin ardından şikayetleri daha da artan Ateş'in, başvurduğu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalbinde kriz sonrası delik geliştiği tespit edildi.

Operasyona alınan ve kalbindeki deliği açık kalp ameliyatında yamayla kapatılan Ateş, geçen beş aylık sürede nefes darlığı nedeniyle yürüyemez ve uyuyamaz hale geldi, yaklaşık 23 kilo verdi.

Yeniden hastaneye gelen Ateş'in kalbindeki delikte, kalbin sol karıncığından sağ karıncığına "kan kaçağı" olduğu tespit edildi.

Açık kalp ameliyatına alınması riskli bulunan hastaya, Prof. Dr. İbrahim Halil Kurt ve ekibinin gerçekleştirdiği operasyonla "şemsiye açma yöntemi" adı verilen tedavi uygulandı.

Ateş, kalbindeki yama yerinde oluşan "kan kaçağından" bu yöntemle kurtularak sağlığına kavuştu.

"Şemsiye yöntemi' denilen metotla kaçağı kapattık"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. İbrahim Halil Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açık kalp ameliyatıyla kalbindeki deliği kapatılan Mustafa Ateş'in nefes darlığı, yürüyememe, uykusuzluk ve kilo kaybı şikayetleriyle kendilerine yeniden geldiğini söyledi.

Yaptıkları kontrollerde, açık kalp ameliyatında yamayla kapatılan delikte "kan kaçağı" olduğunu tespit ettiklerini ifade eden Kurt, şöyle konuştu:

"Tekrar operasyon düşünüldü ama bunların operasyonu özellikle tekrar yapıldığı zaman hayati risk taşıyordu. Biz de kasık damarından girerek bu bölgeyi ameliyatsız kapamayı düşündük. Yama bölgesiyle sağlam doku arasında 'şemsiye yöntemi' denilen metotla kaçağı kapattık. Bu tip hastalara müdahale etmediğimiz takdirde hasta iki ay içerisinde vefat etmektedir. 'Şemsiye' metodu rutin olarak kullanılmaktadır. Dünyada bu şekilde kalp ameliyatı geçirip yamadan sızma sonrası geliştirilen şemsiye işlemi bildirilmemiş görülüyor."

Hastanın oldukça sağlıklı olduğunu gözlemlediklerini belirten Kurt, Ateş'in şu an nefes darlığı şikayetinin ortadan kalktığını, kilo almaya başladığını ve eskisinden daha iyi durumda olduğunu aktardı.

Kurt, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 7 gün 24 saat, 30 kardiyologla son teknoloji cihazların yer aldığı bölümlerinde, kentin yanı sıra çevre illerden de kalp rahatsızlığıyla ilgili hastalara şifa olmaya çalıştıklarını anlatarak, yıllık 12 bin civarında girişimsel işlemle yüz bin civarında poliklinik hizmeti yaptıklarını kaydetti.

Yapısal kalp rahatsızlığı gibi girişimsel işlemlerin yanı sıra özellikli işlemlerin de gerçekleştirildiğini ifade eden Kurt, hastaların artık kalp rahatsızlığıyla ilgili başka illere gitmesine gerek kalmadığını vurguladı.

"Hiç kalp krizi geçirmemiş gibiyim"

Şemsiye yöntemiyle sağlığına kavuşan Mustafa Ateş de şu an hiç kalp krizi geçirmemiş gibi kendini çok sağlıklı hissettiğini söyledi.

Artık nefes darlığı şikayeti yaşamadığını vurgulayan Ateş, "İki, üç adım gitsem nefesim kesiliyordu, halim yoktu. Yatınca, dinlendikten sonra biraz rahatlıyordum. Şu anda sanki hiç kalp krizi geçirmemiş gibiyim. Çok iyi, harika, Allah doktorumuzdan razı olsun." diye konuştu.