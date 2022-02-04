KALBİNDEN 9 CM'LİK TÜMÖR ÇIKTI - Son Dakika

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MUĞLA Dalaman'da gazeteci Mehmet Aydınlı (64), geçen hafta evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Kalbinde 9 cm'lik tümör olduğu saptanan Aydınlı, Antalya'da Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Kar'ın gerçekleştirdiği ameliyatla sağlığına kavuştu.

Dalaman'da yaşayan Mehmet Aydınlı, iki yıl önce yaylaya gittiğinde rahatsızlandı. Kontrol için hastaneye giden Aydınlı'ya, kalbine pil takılması gerektiği söylendi. Geçen Eylül ayında yürüyemez hale gelen Aydınlı, Ocak ayında ise konuşamaz ve bir şey yiyemez hale geldi. Kaldırıldığı hastanede kalbinde tümör olduğu anlaşılan Mehmet Aydınlı, Antalya'ya sevk edildi. OFM Antalya Hastanesi'nde kalp ve damar cerrahisi uzmanı Mustafa Kar tarafından ameliyat edilen Aydınlı'nın kalbindeki 9 santimetrelik tümör alındı.

TÜMÖR BÜYÜDÜKÇE ŞİKAYETLER ARTIYOR

Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Mustafa Kar, hastada görülen akciğer miksomanın, kalpte karşılaşılan iyi huylu bir tümör olduğunu söyledi. Op. Dr. Kar, intra kardiyak tümörlerde boyutun çok önemli olduğunu, aritmi, nefes darlığı, çarpıntı, kalp yetmezliği, nadiren felç ve periferik emboli gibi şikayetler doğurabileceğine dikkat çekti. Op. Dr. Mustafa Kar, şöyle devam etti:

'Çoğu kalp tümörleri tesadüfen tanı konur. Boyutları fındık, ceviz, yumurta, portakal kadardır. Bizim hastamızda görülen tümörün boyutu portakal kadardı. Ancak ceviz kadar büyüklükteki tümörü hasta hiç fark etmeyebilir. Kitle büyüdükçe kalp içinde oluşturduğu hacimle doğru orantılı olarak şikayetler olur. Sıklıkla yorulma, çarpıntı, nefes darlığı şikayetleri olur. Sıklıkla 20'li yaşlardan itibaren çıkar. Yılda bir defa kardiyak Check-Up, kardiyak ultrason, ekokardiyografi yapıldığı zaman intra kardiyak oluşumlar görülebilir."

KALP KONTROLLERİNİZİ AKSATMAYIN

Altı ayda bir kalp check-up'ı yapılması gerektiğini söyleyen Op. Dr. Kar, 'Tümörün oluştuğu yer, akciğerden gelen temiz kanın, kalbe giriş noktalarından biriydi. Tümör kalp kapağını tıkadığı için, akciğerde kan birikimi, akciğerde volm ve sıvı artışı olur. Nefes darlığı daha çok öne çıkmıştır. Bu yüzden kovid pandemisinin olduğu dönemde akciğer röntgeni de buna paralel olarak bozulacaktı ve kovid tarzı bir görüntü ortaya çıkacaktı. O yüzden hastamız oyalanmış. Hastamız İbrahim Bey'in pandemi nedeniyle kalp kontrollerini aksatması ilk kez karşılaştığımız bir durum değil. Birkaç hastamızın kovid ön tanısı ile başka hastanelerde tedavi edilmeye çalışıldığını biliyoruz. Kovid benzeri şikayetler, kardiyak benzeri şikayetlerle çok örtüşüyor. O yüzden kovid denilen her hastanın kardiyak muayenesinin de yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.