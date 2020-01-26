Kalbinden bıçaklanan genç kadının cenazesi Adli Tıp'tan alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kalbinden bıçaklanan genç kadının cenazesi Adli Tıp'tan alındı - Son Dakika

Kalbinden bıçaklanan genç kadının cenazesi Adli Tıp'tan alındı

6 saat önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kalbinden bıçaklanmış şekilde cesedi bir araçta bulunan Ece Alça'nın naaşı, Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Kozlu Gasilhanesi'ne getirildi.

Kalbinden bıçaklanan genç kadının cenazesi Adli Tıp'tan alındı, System.String[]

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kalbinden bıçaklanmış şekilde cesedi bir araçta bulunan Ece Alça'nın naaşı, Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Kozlu Gasilhanesi'ne getirildi.


15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar eden Mehmet Keleş'in aracında kalbinden bıçaklanmış şekilde cesedi bulunan Mehmet Ece Alça'nın otopsi işlemi tamamlandı. Adli Tıp Kurumu'nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alça'nın cenazesi yakınları tarafından alınarak Zeytinburnu'nda bulunan Kozlu Gasilhanesi'ne getirildi. Yakınları yaşanan dehşet verici olaya ilişkin konuşmak istemezken, genç kadının cenazesinin yarın defnedileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Adli Tıp Kurumu, Mehmet Keleş, Kozlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:03 Kaynak: İHA
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