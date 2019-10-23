Son Dakika Haberleri: Kalbinden bıçaklanan lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika 3. Sayfa Kalbinden bıçaklanan lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

Kalbinden bıçaklanan lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Kalbinden bıçaklanan lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı Kendisi gibi lise bir öğrencisi tarafından kalbinden bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden Yunus Emre Aslıvar, göz yaşları ile son yolculuğuna uğurlandıSİVAS - Kendisi gibi lise bir öğrencisi tarafından kalbinden bıçaklanması...

Kalbinden bıçaklanan lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

Kendisi gibi lise bir öğrencisi tarafından kalbinden bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden Yunus Emre Aslıvar, göz yaşları ile son yolculuğuna uğurlandı

SİVAS - Kendisi gibi lise bir öğrencisi tarafından kalbinden bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden Yunus Emre Aslıvar, göz yaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

Sivas'ta geçtiğimiz gün Mevlana Mahallesinde bulunan Ethembey parkı içerisinde gerçekleşen olayda, Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi B.K (16), Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri olan Ö.A ve Emre Aslıvar'ı bıçakla yaralamıştı. Kalbinden yara alan Yunus Emre Aslıvar kaldırıldığı Sivas Numune Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aslıvar için bugün Sivas Ulu Camisinde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazına İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, öğretmenleri, yakınları ve sınıf arkadaşları katıldı. Aslıvar'ın okulunda giydiği ceketi tabutunun üzerine serildi. Aslıvar kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna göz yaşları arasında uğurlandı. Yukarı Tekke Sıra mezarlığında toprağa verildi.

Kalbinden bıçaklanan lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:09 Kaynak: İHA
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