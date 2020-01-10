Kalbinden bıçaklanmış bulunan Furkan'ı eski sevgilisinin eşi öldürmüş (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalbinden bıçaklanmış bulunan Furkan'ı eski sevgilisinin eşi öldürmüş (2) - Son Dakika

Kalbinden bıçaklanmış bulunan Furkan'ı eski sevgilisinin eşi öldürmüş (2)

6 saat önce

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİBursa'da ağzı koli bandıyla bantlanan, elleri kelepçelenip kamyonete bağlanarak işkence yapıldıktan sonra kalbinden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen Furkan Kahraman cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Muhammet D., eşi Ezgi D., arkadaşı Ömer Y.

Kalbinden bıçaklanmış bulunan Furkan'ı eski sevgilisinin eşi öldürmüş (2), System.String[]

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'da ağzı koli bandıyla bantlanan, elleri kelepçelenip kamyonete bağlanarak işkence yapıldıktan sonra kalbinden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen Furkan Kahraman cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Muhammet D., eşi Ezgi D., arkadaşı Ömer Y. ve arkadaşının kardeşi Fatma Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:25 Kaynak: DHA
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Son Dakika

Kalbinden bıçaklanmış bulunan Furkan'ı eski sevgilisinin eşi öldürmüş
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