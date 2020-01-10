Kalbinden bıçaklanmış bulunan Furkan'ı eski sevgilisinin eşi öldürmüş (2) - Son Dakika

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Kalbinden bıçaklanmış bulunan Furkan'ı eski sevgilisinin eşi öldürmüş (2)
6 saat önce
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİBursa'da ağzı koli bandıyla bantlanan, elleri kelepçelenip kamyonete bağlanarak işkence yapıldıktan sonra kalbinden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen Furkan Kahraman cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Muhammet D., eşi Ezgi D., arkadaşı Ömer Y.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:25 Kaynak: DHA
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bursa'da ağzı koli bandıyla bantlanan, elleri kelepçelenip kamyonete bağlanarak işkence yapıldıktan sonra kalbinden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen Furkan Kahraman cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Muhammet D., eşi Ezgi D., arkadaşı Ömer Y. ve arkadaşının kardeşi Fatma Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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