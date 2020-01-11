Kalbinden bıçaklanmış bulunan Furkan'ı eski sevgilisinin eşi öldürmüş (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalbinden bıçaklanmış bulunan Furkan'ı eski sevgilisinin eşi öldürmüş (3) - Son Dakika

Kalbinden bıçaklanmış bulunan Furkan'ı eski sevgilisinin eşi öldürmüş (3)

6 saat önce

ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDIBursa'da ağzı koli bandıyla bantlanan, elleri kelepçelenip kamyonete bağlanarak işkence yapıldıktan sonra kalbinden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen Furkan Kahraman cinayetinin şüphelileri Muhammet D., eşi Ezgi D. ve arkadaşı Ömer Y.

Kalbinden bıçaklanmış bulunan Furkan'ı eski sevgilisinin eşi öldürmüş (3), System.String[]

ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Bursa'da ağzı koli bandıyla bantlanan, elleri kelepçelenip kamyonete bağlanarak işkence yapıldıktan sonra kalbinden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen Furkan Kahraman cinayetinin şüphelileri Muhammet D., eşi Ezgi D. ve arkadaşı Ömer Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Fatma Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mehmet İNAN/BURSA,


Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:21 Kaynak: DHA
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