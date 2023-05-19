Dünyanın en uzun burunlu insanı Mehmet Özyürek Artin'de son yolculuğuna uğurlandı

Rize'de yayın yapan yerel bir televizyon kanalının 1998 ve 2000 yıllarında düzenlediği Uluslararası Uzun Burun Şampiyonası'nda üst üste birinci olan ve 8,8 santimetrelik burnuyla 2011 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na da giren Artvinli Mehmet Özyürek, beyin damar nakli ameliyatı öncesi Rize Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ameliyat öncesi dün sabah saatlerinde aniden fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Özyürek, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Sosyal medya hesabından ameliyat öncesi, "Beyin damar nakli olacağım, inşallah ameliyatı başarılı geçeriz. Tüm sevenlere saygı ve sevgiler" notuyla son fotoğrafını paylaştığı görülen Mehmet Özyürek için Artvin'de cenaze töreni düzenlendi. Özyürek, kentte ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası dualarla toprağa verildi. Törene Artvin Valisi Yılmaz Doruk, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ile çok sayıda kişi katıldı. Cenazede Özyürek ailesi taziyeleri kabul ederken, komşuları ve yakınları Mehmet Özyürek'in ani ölümüyle üzüntü duyduklarını söyledi.

ARTVİN'İ DÜNYAYA TANITMIŞ BİR ADAMDIR

Mehmet Özyürek'in mesai arkadaşı Dursun Usta, "Yardımsever, çok iyi bir abimizdi. Yarışmaya girdi, dünya uzun burun şampiyonu oldu ve rekorlar kitabına girerek ödülünü aldı. Mehmet Abimiz keşke biraz daha yaşayıp bizimle birlikte olsaydı diyoruz. Mehmet Özyürek abimiz Artvin'i sadece Türkiye'ye değil, dünyaya tanıtmış bir adamdır. Artvin, sevilen simalarından birisini kaybetti" dedi.