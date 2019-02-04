Kalbine Yenik Düşen Kıbrıs Gazisi Askeri Törenle Uğurlandı
1 saat önce
Burhaniye ilçesinde, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Sabri Oduncu, askeri törenle ebediye uğurlandı.
Burhaniye
ilçesinde, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs
gazisi Sabri Oduncu, askeri törenle ebediye uğurlandı.
Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu Burhaniye Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan 66 yaşındaki Sabri Oduncu kurtarılamadı. 2 çocuk ve 2 torun sahibi Oduncu için askeri tören yapıldı. Kocacami'deki cenaze namazını Müftü
Hacı Öz kıldırdı. Askerlerin omuzlarında cenaze aracına konan Oduncu'nun cenazesi Geriş Kabristanı'na defnedildi. Oduncu, gazi arkadaşları ile birlikte törenlerde yer alıyordu. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:14 Kaynak: İHA
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