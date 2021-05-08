Kalbine yenik düşen müftü son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Müftü Karayiğit'in cenaze namazını Mersin İl Müftüsü Dr.Şaban Kondi kıldırırken, cenaze namazına Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam , Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişi Hamza Okur, Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda , Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan , Salihli Müftüsü Adem Karakelebek, çevre ilçe müftüleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Müftü Murat Karayiğit (41), Kurtuluş Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi.

Sedat Peker'in Yeldana Kaharman'la ilgili iddialarına bir yalanlama da savcılıktan geldi