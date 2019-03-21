Son Dakika Haberleri: Kalbine Yenik Düşen Özel Harekat Polisi Defnedildi

Kalbine Yenik Düşen Özel Harekat Polisi Defnedildi

15 dakika önce

Samsun'da görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden özel harekat polisi Turgay Zeren, memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kalbine Yenik Düşen Özel Harekat Polisi Defnedildi, System.String[]
Samsun'da görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden özel harekat polisi Turgay Zeren, memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi altına alındığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan 47 yaşındaki Zeren'in Türk bayrağına sarılı naaşı Samsun Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen tören sonrası Amasya'ya getirildi. Zeren, Sultan II. Bayezid Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Polislerin de bulunduğu cenaze törenine katılan Amasya Valisi Dr. Osman Varol ile Amasya Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Zeren'in ailesine başsağlığı dilediler. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:45 Kaynak: İHA

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