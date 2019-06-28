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Kalbine yenik düşen uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

1 dakika önce

Kalbine yenik düşen uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandıGAZİANTEP - Edirne Keşan'da konuşlu 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitiren Gaziantepli Tankçı Uzman Çavuş Ali Tiryaki, son yolculuğuna uğurlandı.

Kalbine yenik düşen uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Kalbine yenik düşen uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
GAZİANTEP - Edirne Keşan'da konuşlu 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitiren Gaziantepli Tankçı Uzman Çavuş Ali Tiryaki, son yolculuğuna uğurlandı.
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Tankçı Uzman Çavuş Ali Tiryaki için memleketi Gaziantep'te cenaze töreni düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Toprak, uzman çavuşun ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Tiryaki'nin ailesi tabuda sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Bir çocuk babası Tiryaki'nin al bayrağa sarılı naaşı, cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Karkamış İlçesi Öncüler Mahallesi Küçükeşme Mezrasına götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:02 Kaynak: İHA
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