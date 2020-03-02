Kalbine yenilen küçük Melisa gözyaşları içinde toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalbine yenilen küçük Melisa gözyaşları içinde toprağa verildi - Son Dakika

Kalbine yenilen küçük Melisa gözyaşları içinde toprağa verildi

6 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 11 yaşındaki Melisa Taşer, ailesi, yakınları ve arkadaşlarının katıldığı cenaze töreni ile defnedildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 11 yaşındaki Melisa Taşer, ailesi, yakınları ve arkadaşlarının katıldığı cenaze töreni ile defnedildi.

Ortaokul 5. Sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Melisa Taşer'in cenazesi ilk olarak, ilçedeki Hürriyet Mahallesi Sunda Ün Caddesi üzerinde buluna evinin önüne getirildi. Burada yapılan duaların ardından helallik alındı. Tülbentle örtülen tabutu cenaze aracına konarak Cenaze Namazının kılınacağı Hicret Camisi'ne götürüldü.

Melisa'nın babası Musa, Annesi Sevda Taşer ile yakınları güçlükle ayakta durabildi. Melisa'nın Altıntaş Ortaokulu'ndan sınıf arkadaşları ve öğretmeni de cenazeye katılarak Melisa için göz yaşı döktüler.

İkinde Namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından küçük kızın cenazesi Soma Belediye Mezarlığı'na defnedildi.

Madenci olan Baba Musa Taşer ile ev hanımı olan anne Sevda Taşer'in Melisa ile birlikte 4 yaşında Elif Su isminde bir kızlarının daha olduğu öğrenildi. Melisa'nın ölmeden önce melek kanatları ile çekilmiş ve babası tarafından paylaşılmış fotoğrafları yürekleri yaktı.

-Olay-

Soma Altıntaş Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Melisa Taşer, dün arkadaşları ile parkta oyun oynayıp eve geldikten sonra göğsünün ağrıdığını söyleyip fenalaşarak hastaneye götürülmüş burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Kalbine yenilen küçük Melisa gözyaşları içinde toprağa verildi

Kalp Krizi, Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:30 Kaynak: AA
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