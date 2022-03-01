Kalbine yenilen savcı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kalbine yenilen savcı son yolculuğuna uğurlandı

01.03.2022 12:16
Kalbine yenilen savcı son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'de dün otomobilinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Yusuf Taner Yıldız, adliyede düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Mersin'de dün otomobilinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Yusuf Taner Yıldız, adliyede düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam üzeri kendi otomobiliyle merkez Yenişehir ilçesine bağlı Emirler Mahallesi'ne giden Cumhuriyet Savcısı Yusuf Taner Yıldız, aracın içinde birden fenalaştı. Durumu gören vatandaşlar hemen 112'yi arayarak, yardım istedi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yıldız, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların yaptığı müdahalelere yanıt vermeyen Yıldız, hayatını kaybetti.

Yıldız için bugün Mersin Adliyesi bahçesinde cenaze töreni düzenledi. Törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Yargıtay üyesi Mustafa Ercan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıklıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, savcılar, hakimler ve Yıldız'ın yakınları katıldı. Evli ve 1 çocuk babası olan Yıldız için Akdeniz ilçe Müftüsü İbrahim Yavuz tarafından dua okundu.

Yapılan törenin ardından Yıldız, toprağa verilmek üzere Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Elvanlı Mahallesi'ne götürüldü. - MERSİN

Kalbine yenilen savcı son yolculuğuna uğurlandı
Kalbine yenilen savcı son yolculuğuna uğurlandı
Kalbine yenilen savcı son yolculuğuna uğurlandı
Kalbine yenilen savcı son yolculuğuna uğurlandı
Kalbine yenilen savcı son yolculuğuna uğurlandı
Kalbine yenilen savcı son yolculuğuna uğurlandı
Kalbine yenilen savcı son yolculuğuna uğurlandı

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Cumhuriyet Savcısı, Kalp Krizi, Cumhuriyet, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kalbine yenilen savcı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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